El escritor Perfecto Souto presenta en Lugo su thriller histórico ‘Stricta Fvnis’

El escritor pontevedrés Perfecto Souto presentó este jueves en el centro de Lugo su thriller histórico Stricta Fvnis, una novela con la que el autor debuta en la narrativa.

Acompañado de un actor caracterizado de romano el escritor explicó a los lucenses el argumento de su obra. "É unha novela escrita en dous tempos: a época actual e a época romana, concretamente o ano 217. A historia está baseada nun feito real, as escavacións que en 1988 levou a cabo o arqueólogo Antonio de la Peña na pontevedresa Ponte do Burgo. Eu elucubro co que tería pasado de terse atopado alí algo extraordinario: uns osos. Aí empeza unha investigación sobre a quen pertencerían", comentó y dijo que esta obra es la primera de una trilogía.

En las páginas del libro aparece el Diario de Pontevedra como uno de los detalles reales de los que se sirve el escritor para montar una ficción sobre el pasado de la ciudad de Pontevedra. Souto estará el sábado en Viveiro presentando Stricta Fvnis.