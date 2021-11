El escritor Juan Tallón recibe el Puro Cora hoy en un acto en Lugo

El escritor Juan Tallón (Ourense, 1975) recibirá este miércoles el XXVIII Premio Puro Cora por su trayectoria como columnista, en la que el jurado reconoció "a calidade da súa escrita, que se pon de manifesto nas súas colaboracións e artigos no xornal El Progreso e no Diario de Pontevedra, así como na súa literatura".

El acto, que tendrá lugar a partir de las 14.00 horas en las instalaciones que el diario El Progreso tiene en el polígono industrial de O Ceao, contará con representantes destacados de la sociedad lucense y gallega en ámbitos como el institucional, el económico o el cultural.

El acto estará presidido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, y el director general del grupo, José de Cora. Estos dos últimos formaron parte del jurado, junto con el director de El Progreso, Alfonso A. Riveiro; el director del Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez, y el exdirector de El Progreso Lois Caeiro.

José de Cora, secretario y portavoz del jurado, definió a Juan Tallón como una persona "de gran presente e gran futuro" y recordó el éxito que ha cosechado a lo largo de este año con su última novela publicada, Rewind: "Este ano acadou unha ampla resonancia tanto entre a crítica como entre o público pola súa última obra, considerada xa un dos títulos máis salientables desta tempada".

El premiado destacó que va a llevar "con mucho orgullo en el currículum el ser colaborador de El Progreso y este galardón" y aseguró que compartió su alegría en primer lugar "con mi padre y mi mujer". "Mis padres fueron los que más me apoyaron para que me dedicara a esto, recuerdo que siempre me decían: Tú escribe y no te preocupes por otra cosa", comentó.

Juan Tallón viene este año a sumarse a una larga y nutrida nómina de prestigiosos periodistas que reciben este galardón, instituido en 1994 en homenaje a Purificación de Cora Paradela y que se hizo extensivo a los otros dos editores Puro Cora. Así, el premio en los últimos 27 años lo han recibido algunas de las mejores firmas del panorama nacional como Manuel Campo Vidal, Andrés Aberasturi, Victoria Prego, Carmen Rigalt, Lucía Méndez o Rodrigo Cota, que fue el galardonado el año pasado, en plena pandemia.