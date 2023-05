Bob Pop: "Escribí mis diarios en clave y muerto de miedo"

ROBERTO ENRÍQUEZ (Madrid, 1971), más conocido como Bob Pop, llega a Lugo con Los días ajenos, un espectáculo inspirado en su libro homónimo que provoca carcajadas y estremecimientos.

En la serie Maricón perdido se representa a usted mismo como un niño gordito e infeliz. ¿Fue así su infancia?’

Mi infancia fue la de un niño en un pueblo de las afueras de Madrid, que era marica, gordo, empollón y gafotas... ¡Lo tenía todo! Fue una infancia complicada, porque yo sabía que era gay, pero no sabía cómo hacerme perdonar eso. Además, fue una época en la que yo sufrí acoso en el colegio y en el pueblo, y no podía contarlo a mi familia porque era una forma de delatarme ante ellos.

¿Qué le salvo de aquella negrura?

Ser un niño lector. Para mí la lectura ha sido algo fundamental siempre, y es uno de los pocos remansos de paz que aún hoy me sirven para desconectar de todo este ruido que nos rodea.

Supongo que las redes son parte de ese ruido. ¿Qué relación tiene con ellas?

Las redes me interesan como un medio más de expresión. Twitter, pese a todo, me sigue pareciendo un buen espacio donde probar un formato de escritura distinto. Por otro lado, creo nos sentimos sin voz, sin representación, y usamos las redes para suplir esa carencia. Pero eso es una trampa, porque estamos trabajando gratis para grandes multinacionales que se quedan con toda la plusvalía. Desde luego, cada vez es un privilegio mayor poderse permitir estar sin redes. Yo agradezco haberlas conocido ya de adulto, porque si me hubieran pillado de adolescente, creo que me hubieran arruinado la vida.

Hay muchos compañeros suyos que admiten autocensurarse por miedo a ser linchados en Twitter. ¿Le pasa a usted?

Yo entiendo que las redes no son el lugar adecuado para mantener una discusión, entonces me pienso bien dónde lanzar la bomba. Por eso prefiero hacerlo con más calma, en el teatro, por ejemplo. No obstante, más que el linchamiento, me preocupa decir una tontería y que alguien que está pasando por un mal momento se sienta aún peor. Eso me preocupa. También es verdad que yo tengo el botón de silenciado muy fácil y, aunque hay gente que me insulta constantemente, no los leo, cosa que me da mucha tranquilidad de espíritu.

Los diarios son también un formato de escritura muy importante para usted. ¿De dónde le viene esa pasión?

De lector: soy un ferviente lector de diarios. He leído todo tipo de memorias, ya sea de artistas, de escritoras... Hasta diarios de gente anónima. Me parece un formato precioso porque estructura la vida y nos ofrece un reflejo de lo que somos. Yo no puedo vivir sin esos diarios: sin leerlos y sin contribuir de algún modo a ellos. A veces siento que la vida se nos hace bola y los diarios sirven para ir dividiéndola y para entender que lo que parecía una especie de meteorito que nos caía encima, en el fondo son pequeñas piedrecitas con las que vamos componiendo una vida y una historia.

¿De pequeño escribía algún diario para desahogarse?

Sí, sí. Yo tenía el típico diario con llave y candadito, pero lo escribía muerto de miedo y en clave. No los he vuelto a leer, pero a mí me ayudaba mucho de niño escribir esos diarios, sobre todo, para entenderme.

¿Publicar y hacer cierto tipo de series le ha ayudado a reconciliarse con ese pasado difícil de su niñez?

Renconciliado ya estaba, pero me ha ayudado a compartirlo y a sentirme afortunado de poder contar todo eso a mí manera. No era una herida que yo tuviera que cerrar a través de la ficción, pero sí era una buena forma de aprender a contar una historia. En ese sentido, agradezco haber aprendido de los grandes maestros a contar el dolor con pinceladas de comedia y de ternura y, sobre todo, agradezco haber contado en momentos tan duros con personas tan buenas que me ayudaron a sobrellevarlo y a poder hablar hoy de ello.

Entonces, ¿cómo consiguió exorcizar el acoso que vivió?

Supongo que haciéndome adulto y entendiendo que entonces todo era muy difícil. Al final, fui saliendo de allí y escapando de ese horror a través de ciertas personas, de los libros, de otro entorno... Y todo lo vivido me permitió desarrollar una empatía con la que me siento muy feliz.

Ese proceso supongo que le sirvió también para hacer frente a su enfermedad, la esclerosis múltiple. ¿Cómo afronta su día a día?

Desde un lugar muy cómodo, porque la vida me va bien, tengo buenos trabajos, tengo visibilidad pública, un entorno maravilloso, un marido estupendo y unos amigos y amigas que me cuidan... De modo que afronto mi enfermedad desde cierta comodidad privilegiada, y eso no se me tiene que olvidar, porque no es el caso habitual. De hecho, una de mis tareas es no olvidarme de la suerte que tengo y luchar para que la gente que no la tenga pueda también acceder a una buena vida. Uno puede usar el privilegio para dos cosas: o para perpetuarlo o para que deje de hacer falta. A mi me gustaría contribuir a que no confundiéramos derecho con privilegio.

¿Sigue creyendo en el periodismo como arma de cambio?

Sigo creyendo muchísimo en el periodismo y, sobre todo, en las y los periodistas, que son mucho mejores que sus medios. Creo profundamente en la prensa local y creo que el periodismo tiene que despertar para seguir haciendo de este mundo un lugar mejor. Lo que sí falta son empresarios y medios que quieran comprometerse a hacer un periodismo de verdad, ajeno a poderes políticos y al clickbait. Hay que volver a entender que el periodismo es mucho más que un negocio, porque con él nos jugamos muchas cosas.