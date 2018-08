Ernesto Chao: "Temo ter que volver a 'Pratos combinados'"

1. Pode haber algún televidente galego que non o coñeza? Por se acaso, preséntese.

a)Teño vocación de barman, pero montei o negocio nunha serie televisiva.

✘ b) Son un actor de teatro que ás veces traballa en televisión. Cansei de facer cadaleitos.

c) O meu era catar viño en Ribadavia.

2.¿Un instrumento de traballo?

a) Unha chaqueta amarela.

✘ b) Un sorriso a tempo. Somos coma nenos.

c) A vocalización.

3. A que teme máis?

a) A que o público ría nos dramas e chore nas comedias.

✘ b) A ter que regresar a facer de Miro en Pratos combinados. Todo ten un límite.

c) A quedar en branco na representación de Casting.

4.Que non faría nunca?

a) Gravar vídeos para YouTube.

✘ b) Comer pulpo con Coca Cola.Sendo de Ribadavia non podería ser doutro xeito.

c)Producir O divino ferrete, a primeira película porno en galego.

5.Un lugar para vivir?

a) Hollywood, con Penélope e Bardem de veciños para terlles conta do pequeno.

b) Ribadavia, para non perder nunca a Mostra de Teatro.

✘ c) Santiago, non hai outro remedio traballando na interpretación.

6. Que está facendo máis dano aos actores?

a) Os empresarios do espectáculo.

b) Os recurtes publicitarios en televisión.

✘ c) A piratería no cinema. Eu tamén pago por tomar copas.

7.En que traballo se sentiu máis cómodo?

a) En Aquí no hay quien viva.

✘ b) En O rei Lear. Gustaríame repetilo.

c) En La hora bruja, de Jaime de Armiñán.

8.O máis complicado que logrou na vida?

a) Facer rendible Lagarta Lagarta.

✘ b) Comunicar como Ramón Sampedro en Condenado a vivir. O de facer rendible Lagarta Lagarta aínda non se conseguiu.

c) Participar na rodaxe de Os mortos van ás présas.

9.Elixa unha frase, por favor.

✘ a) "Un actor sempre está espido, aínda que estea vestido". Harvey Keitel. En O segredo dos Hoffman saín espido das dúas maneiras.

b) "Todo o que precisas para actuar é que che dean traballo. Así que me dixen: o traballo é

teu". Clint Eastwood.

c) "Un home non é sincero cando fala de si mesmo. Dádelle unha máscara e dirá a verdade". Velvet Goldmire.



10. Un soño?

✘ a)Actuar ata a fin do tempo. Xa queda pouco.

b) Colgar carteis de Non hai entradas con Cásting

c) Non ter que volver a contestar a este test.