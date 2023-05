Ensemble Praeteritum abre a Semana do Corpus o sábado coa sinfonía 'Titán'

O sábado comeza no Círculo de las Artes de Lugo a 50ª edición do certame que é decano dos festivais galegos e un dos máis antigos do Estado, a Semana de Música do Corpus Festival de Música Cidade de Lugo.

O concerto inaugural, ás 20.30 horas, estará adicado a unha das obras máis señeiras e influíntes do fin do século XIX como é a sinfonía nº 1 Titán de Gustav Mahler.

Para a ocasión o Ensemble Praeteritum acercaranos unha versión da sinfonía para 16 músicos, adaptada por Klaus Simon, que foi estreada en Trento e que reflicte a dimensión máis camerística desta obra monumental. Constitúe sen dúbida unha oportunidade única de disfrutar dunha composición lendaria de Mahler.

Nas seguintes citas do festival Pierre Hantaï, Lawrence Zazzo & Tercia Realidad, Roberta Invernizzi con Ars Atlántica, La Bellemont ou Noelia Rodiles serán os grandes protagonistas desta edición, xunto coa Orquestra Sinfónica de Galicia e a Orquestra Sinfónica Vigo 430.

Oito concertos conforman unha programación heteroxénea que abrangue cinco séculos de música coas premisas básicas de apostar pola calidade e pola diversidade de enfoques e repertorios.

Lawrence Zazzo. EP

O contratenor estadounidense Lawrence Zazzo, xunto coa orquestra barroca con instrumentos orixinais Tercia Realidad, dirixida por Jorge Jiménez, abordará un programa centrado na música sacra de Vivaldi no que destaca o seu famoso Stabat Mater; a gran soprano italiana Roberta Invernizzi e Ars Atlántica, grupo dirixido polo arpista galego Manuel Vilas, levarán a cabo un programa de "recuperación" de arranxos de cámara de arias de ópera italianas ao longo de tres séculos.

O sublime clavecinista francés Pierre Hantaï lembrará o seu mestre Gustav Leonhardt cun programa que xirará arredor das transcricións deste último de obras de Johann Sebastian Bach para outros instrumentos.

Pierre Hantaï. EP

O grupo historicista La Bellemont, xunto coa soprano francesa Armelle Morvan, ofrecerán os seus propios arranxos de corais luteranos do propio Johannes Sebastian Bach e dalgúns dos seus predecesores que foron máis influíntes.

A oboísta galega Iria Folgado interpretará o Concerto para óboe de Richard Strauss xunto coa Orquestra Sinfónica Vigo 430, que estará dirixida por Vicent Alberola. Tamén abordará a Sinfonía nº 9 de Shostakovich xunto con unha obra de estrea do vigués Juan Eiras.

Noelia Rodiles. EP

A música para piano de Gyorgy Ligeti e Franz Schubert será a protagonista do concerto que a pianista Noelia Rodiles vai brindar aos afeccionados lucenses. Rodiles foi definida pola crítica como "un dos valores máis sólidos do pianismo español e internacional".

A Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) pechara o festival de música, que é o mais antigo de Galicia o día 9 de xuño co que será un dos últimos concertos de Dima Slobodeniouk como o seu director titular, cun programa que estará adicado a sinfonías escritas por Wolfang Amadeus Mozart e Franz Schubert.

Dima Slobodeniouk. EP

Entradas gratuítas

Todos os concertos celebraranse no Círculo de las Artes de Lugo agás o que vai ofrecer a pianista Noelia Rodiles, que terá lugar no Conservatorio de Música Xoán Montes, tamén na cidade de Lugo.

Serán con entrada de balde ata completar a cabida dos auditorios, o Círculo de las Artes e o Conservatorio de Música Xoán Montes, nun dos concertos.

A Semana de Música do Corpus Festival de Música Cidade de Lugo está organizado pola Concellería de Cultura e Turismo do Concello de Lugo coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación Provincial, en concreto coa súa Área de Cultura, e pola Sociedad Filarmónica de Lugo.

Cincuenta anos de historia de dedicación á esta arte avalan o decano dos festivales de música clásica na comunidade autónoma Galega, que foi tradicionalmente conocido como Semana de Música do Corpus.

O certame reúne anualmente grandes figuras do panorama musical español e internacional en Lugo. Hai anos que alargou a súa dimensión para abarcar máis dunha semana de duración.