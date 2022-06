Empieza en Lugo la segunda edición de 'Celme de Zanfona'

La esta segunda edición del encuentro alrededor de la zanfona Celme de Zanfona fue inaugurada este viernes por el diputado de artesanía y diseño del Concello de Lugo, Efrén Castro, y se prolongará durante tres días.

Clases magistrales, ponencias, mesas redondas y conciertos alrededor de este instrumento milenario, que se desarrollarán hasta el próximo domingo. Castro celebró "o inicio desta segunda edición do encontro que pretende poñer en valor o patrimonio musical deste país a través dun instrumento como a zanfona, do que Lugo conta con grandes referentes tanto no que ten que ver coa construción como coa interpretación" y explicó que "ademais do diálogo e o coñecemento especializado que se ofrecerá as clases maxistrais, mesas redondas e ponencias que se desenvolverán no Centro de Artesanía e Deseño, a colaboracion coa concellería de cultura de Lugo y coa Asociación de Gaiteirxs Galegxs, permitirá achegar a zanfona ao público en xeral, cunha docena de concertos e actuacións musicais na Plaza da Horta do Seminario e un encontro de escolas de zanfona no entorno da Praza Maior".

El programa de esta primera jornada arrancó con una clase magistral a cargo del zanfonista Óscar Fernández y las actuaciones de Sobre Rodas, por las calles de la ciudad, y de las escuelas de zanfona de Fingoi, de Cantigas e Agarimos y de la Tradescola y del dúo de zanfona Xemelgas, formado por Óscar Fernández y Manu Fragela, en la carpa de la Plaza de la Huerta del Seminario.