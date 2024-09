Paco Martín: "Emocionoume estar con esta xente de malvivir, pero amigos con maiúsculas"

Nin sabía que ía xantar con 30 persoas que son os seus amigos, nin tampouco se lle pasara pola cabeza que daquel premio Barco de Vapor polo libro Das cousas de Ramón Lamote xa pasaran 40 anos. Pero, con todo e iso, o escritor lucense Paco Martín confesa ter desfrutado este sábado dunha xornada na que se emocionou coa compañía de toda esa xente.

"Eran xente de malvivir (escritores, editores, pintores...), xente de pouco fiar pero xente á que lle quero moi ben e amigos, con maiúscula", resumiu Paco Martín o seu sentir por esta homenaxe na que se viu metido aos seus xa 84 anos e con case sesenta publicando libros.

Premio Barco de Vapor

Para o autor lucense, esta xuntanza en Lugo foi, xa que logo, "unha sorpresa absoluta". "Nin sospeitaba que me ían facer algo así nin me acordaba de que había 40 anos do premio Barco de Vapor por Das cousas de Ramón Lamote. Enganáronme todos eles coa axuda da miña filla. Cheguei ao restaurante e estaban todos alí, moi atentos e cariñosos comigo. E emocioneime, claro", conta.

Entre os presentes, había dúas escritoras que son ademais académicas —Fina Casalderrey e Marilar Aleixandre— e editores como Manolo Bragado.

"Foi, precisamente, Bragado quen discorreu iso da xeración Lamote, na que encadrou a outros autores como Fina Casalderrey, Agustín Fernández Paz ou Xabier Docampo", indicou.

Reedicións da obra

Paco Martín non tiña na cabeza que había xa catro décadas que lle deran o premio Barco de Vapor —un dos máis relevantes, a nivel estatal, en literatura infantil— polo libro Das cousas de Ramón Lamote. Unha obra da que aínda se están a facer reedicións.

"O libro foi iso que lle chaman bestseller. Hai 40 anos que se publicou pero aínda hai pouco recibín da editorial a noticia de que van facer unha nova reedición", adiantou.

Cando lle chegou este premio, Paco Martín xa tiña escrito outros libros, por iso recoñece que aquel Barco de Vapor foi todo un impulso na súa traxectoria literaria.

Carreira, por certo, á que se dedicou toda a vida desde que —confesa— na escola lles escribía poemas ás nenas para despois comezar a publicar "aos 20 e bastantes".

84 anos

Agora, aos 84, vén de recibir un encargo especial. O da súa neta, que lle pediu que lle escribise un conto para ela. E nesas está.

"Teño aí un conto, que me pediu miña neta e ando con el. Agora non me preocupa tanto xa editar", conta.

Na homenaxe, non só recibiu o agarimo de todos os presentes. Tamén foi obsequiado cun retrato feito polo pintor Manuel Uhía e unha caixa de bombóns, "que repartín entre todos eles".

A idea da homenaxe

A idea desta homenaxe inesperada partiu —segundo conta o xornalista Xulio Xiz, outro dos asistentes—do exsubdirector xeral de Cultura Xavier Senín.

Xulio Xiz leva moitos anos coñecendo a Paco Martín, desde que lle falou del o cura da Pastoriza, ao que se referiu como "o mestre que lle gusta escribir".

"Son amigo del desde aquela, desde que publicou o seu primeiro libro, que foi Muxicas no espello. Faloume del o cura da Pastoriza e daquela aínda non se sabía que ía ter un gran predicamento na literatura galega. De feito, Das cousas de Ramón Lamote'foi un dos libros de cabeceira en Galicia, especialmente para os chairegos", afirma o xornalista.