Emma Pedreira, Carlos Negro e Héctor Cajaraville gañan os premios Xerais 2018

Emma Pedreira, Carlos Negro e Héctor Cajaraville son os gañadores dos premios Xerais 2018, segundo informou a editorial este sábado a través dun comunicado.

Xerais dá conta así do ditame da edición XXXV do premio Xerais de Novela, a X edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e a XXXIII do Premio Merlín de Literatura Infantil, respectivamente. Os tres están dotados con 10.000 euros.

A festa de entrega dos galardóns terá lugar durante o mes de outubro coincidindo coa aparición dos libros editados das obras gañadoras.

EMMA PEDREIRA, BESTA DO SEU SANGUE. Por unha banda, o xurado da XXXV edición do Premio Xerais de Novela, no que concorreron 37 obras, elixiu como finalistas as obras baixo as lemas Anxos Roubados, Canicha, Cecimbre e Ego sum.

Finalmente, resultou gañadora Canicha, de Emma Pedreira e correspondente ao título Besta do seu sangue. Esta filóloga, poeta e narradora, que naceu na Coruña en 1978, é membro da plataforma de crítica feminista A Sega. Ademais, forma parte da denominada Xeración Poética dúas 90 e entre os seus numerosos premios recibiu recentemente pola súa obra Bibliópatas e fobólogos.

De Besta do seu sangue, o xurado resalta que supón unha proposta "de carácter transgresor" caracterizada polo seu multiplicidad de voces, pola súa esencialismo narrativo e por exhibir diversos rexistros.

Ao coñecer o fallo, segundo traslada Xerais, Emma Pedreira expuxo que lle custa "moito" asimilar os cambios e que entre as súas "moitas fobias" a "neofobia" dirixe as súas fases vitais. "Quizais por iso emprendo a través das liñas outros percorridos e cambio de pel", indica.

Por iso, di, dixerir este premio vaille a levar tempo. "Sen que se me tome por soberbia quixese dicir que estou afeita aos premios, pero eu do que falo é de ir abrindo portas e chegando a lugares e esta de o Premio Xerais de Novela é unha porta pesada".

CARLOS NEGRO, APLICACIÓN INSTANTÁNEA. Mentres, o xurado da X edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, no que concorreron 22 obras, determinou por maioría como gañadora a obra baixo a lema Avatar á04, de Carlos Negro e correspondente ao título Aplicación instantánea.

Carlos Negro (Lalín, 1970), é autor de obras en Xerais como Far-West (Xerais 2001), Makinaria (Xerais 2009), Penúltimas tendencias (Xerais 2014, Premio da AELG á mellor obra de literatura infantil e xuvenil) e Masculino singular (Xerais 2016), entre outras.

De Aplicación instantánea, o xurado valora a orixinalidade, a calidade literaria, a forza da linguaxe e a súa riqueza, a posta en valor da figura feminina "e a súa empoderamiento", así como da cultura e lingua galegas.

Tamén a crítica social e a visión "por veces descarnada da realidade", a procura consciente da complicidade dunha lectora activa na construción dun discurso "potente, apelativo e de intervención que non deixa a ninguén indiferente".

Respecto diso, Carlos Negro explicou que "recibir o premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, ademais dunha inmensa alegría persoal, confirma que existe un espazo lector para a poesía xuvenil en lingua galega".

HÉCTOR CAJARAVILLE, KUSUMA. Kusuma, de Héctor Cajaraville, recibiu o Premio Merlín de Literatura Infantil, 2018. O xurado desta edición XXXIII, na que concorreron 33 obras, acordou declarar finalistas as obras presentadas baixo as lemas: Cariandre, Kusuma e Tabardilla.

Despois da súa última deliberación, por maioría, declarou gañadora á obra Kusuma, que resultou ser de Héctor Cajaraville. Nacido en Santiago de Compostela en 1974, estudou Xornalismo e desenvolveu a súa actividade profesional como responsable de prensa en diferentes entidades e institucións, e tamén como redactor nos diarios La Voz de Galicia e De Luns a Venres.

En 2015 gañou o Premio Xerais coa súa primeira novela, De remate, e foi finalista do Premio Merlín de Literatura Infantil con Quen dá a quenda? (Xerais, 2016).

Nese mesmo ano, a súa obra A caixiña dúas rancores (Xerais, 2016) recibiu o Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil da Deputación da Coruña, e en 2016 gañou o Premio Ánxel Fole de Narración Curta do Concello de Lugo con Once portas (Xerais, 2017) e o Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil con Denébola a Roxa. Publicou, ademais, as novelas O segredo da casa de Fromoso (2017) e Nova Nursia (Xerais, 2018).

No seu ditame, o xurado sinalou que Kusuma é "unha fermosa fábula ecoloxista protagonizada por unha faisán asiática obrigada a fuxir da agresividade dun mundo industrializado".

A fábula critica tamén, segundo apuntou o xurado, o rexeitamento das poboacións inmigrantes, reivindica o respecto ás diferenzas e a valoración do traballo en grupo.

Respecto diso, Héctor Cajaraville destacou que grazas a todo o que aprendeu neste tempo sabe "que gañar un premio como o Merlín, sen dúbida, o máis prestixioso e o de maior repercusión de todos os que se entregan en galego a unha obra para o público infantil, é un pequeno milagre".