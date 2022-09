Emma Lustres: "Se consume más cine que nunca"

Emma Lustres es la cofundadora de Vaca Films, una de las productoras de referencia en España. De O Grove de nacimiento, pero coruñesa de adopción, sus películas combinan calidad con comercialidad y no es raro que se lleven una, o varias, estatuillas en los Premios Goya. Lustres considera que su productora está en uno de sus mejores momentos y piensa aprovecharlo al máximo.

Su última película Código Emperador es todo un éxito en Netflix. Pero en su producción estalló la pandemia de por medio. ¿Fue difícil conseguir financiación en ese contexto?

Cuando se produjo la pandemia hubo unos meses de parón. A partir de mediados de junio se reactivó todo mucho y cada vez fue todo a mejor, porque como la gente se tuvo que encerrar empezó a consumir mucho contenido de las plataformas, y estas empezaron a vaciarse de productos.

¿Cómo adaptaron el rodaje a la pandemia?

Nosotros no hemos rodado en pandemia dura, rodamos en el 2021 y lo que tuvimos que hacer fueron unos estrictos controles para evitar contagios. Lo que nos afectó fue en tomar medidas de seguridad, por ejemplo hacer dos pruebas PCR a cada persona del equipo a la semana.

El consumo de la ficción ha aumentado y posiblemente ha desplazado a otros tipos de entretenimiento visual

¿Debemos dejar marchar la idea clásica que teníamos de como se consume el cine?

El consumo de cine no ha parado de crecer desde que se inventó. La explosión de las plataformas ha generado que el consumo se multiplicara porque ya no solo consumes en casa o en una sala de cine. Se ha multiplicado la audiencia, se ha dividido, antes una familia de cuatro veía solo una película y ahora cada uno ve una. El consumo de la ficción ha aumentado y posiblemente ha desplazado a otros tipos de entretenimiento visual. Desde un punto de vista español, la globalización ha afectado y ahora las plataformas te permiten tener una audiencia muy amplia. Nuestros productos se ven en salas de cine en menor medida, pero ahora se ven en todo el mundo en plataformas, que hace unos años no existían y en la televisión baja porque la audiencia ya lo ha visto en plataformas.

Las plataformas, como Netflix, también hacen que una película vuelva a ser un éxito mucho después de su estreno en cines. Fue esta plataforma la que volvió a poner su película, Hasta el Cielo, en boca de todos, 19 meses después de su estreno...

Sí, Hasta el Cielo es una película que se estrenó en cines, luego estuvo en Movistar y por último en Netflix, 19 meses más tarde. En el caso de Código Emperador, se estrenó en cines y a los 4 meses ya estaba en Netflix.

Ustedes son muy de películas, pero últimamente han trabajado en varias series, como la que están produciendo a partir del universo de Hasta el Cielo. ¿Qué les llevó a hacer una serie a partir de esa película?

Creíamos que el mundo de Hasta El Cielo era interesante para llevar a una serie de televisión, un contenido más largo. Se propusimos a Netflix, le pareció bien y lo puso a andar.

¿Hay muchas más series en el futuro de Vaca Films?

Sí, estamos trabajando en varias series.

Netflix está centrada en expandir su marca haciendo producto local y les está funcionando

Otro éxito de vuestra productora en Netflix fue El Desorden que Dejas. ¿Cómo fue la experiencia de producir la primera serie para esta plataforma producida integramente en Galicia?

Fue muy fácil, Netflix es una compañía con un sistema muy profesionalizado, tienen todo muy claro, piensan mucho en la audiencia y tienen en muy alta consideración a sus productores. La colaboración con ellos fue muy satisfactoria. Confían mucho en ti, se trabaja con mucha libertad creativa y empresarial, muy de la mano con ellos y es muy cómodo. Las personas que están en Netflix España son muy talentosas y con una filosofía de trabajar muy basada en lo local. Netflix es la compañía de contenidos más importante del mundo, pero no tiene, digamos, librería, no es como Warner o Disney, que tienen mucho producto generado y un modelo de producción centralizado en los Estados Unidos. Netflix está centrada en expandir su marca haciendo producto local y les está funcionando.

En el futuro más próximo de Vaca Films está también el estreno en 2023 de la película Fatum, con nombres tan conocidos para vosotros como Alberto Marini, Galiñanes o Luis Tosar. ¿Son muy de repetir?

Sí, somos muy de trabajar en familia, con gente que nos sentimos cómodos, que funciona bien y que nos entendemos con ellos, somos de repetir.

Aquí en Galicia el nivel de los técnicos y actores es altísimo y existe un apoyo muy fuerte institucional

Vaca Films tiene muchos proyectos y mucho trabajo, que siempre es bueno. ¿Tienen pensado seguir con este ritmo?

Está habiendo una explosión de la producción, tanto de cine como de televisión. Nos ha pillado en un muy buen momento, somos una empresa que el año que viene cumplimos 20 años, estamos muy asentados en el sector. Tenemos una buena posición en el mercado, los operadores confían en nosotros y mientras lo sigan haciendo estaremos encantados de seguir generando. Aquí en Galicia el nivel de los técnicos y actores es altísimo, existe un apoyo muy fuerte institucional, todo son facilidades por parte del Concello de A Coruña, donde estamos, y tenemos apoyo de la Xunta de Galicia. Aunque es verdad que en la deducción fiscal tenemos desventaja frente a otras comunidades autónomas, hay un caldo de cultivo muy potente en Galicia para seguir trabajando. Nosotros esta ola la vamos a aprovechar hasta el final.