Eme Dj: "La pandemia me ayudó a salir de una depresión de diez años"

Eme Dj pinchaba en los festivales más importantes de Europa junto a la élite: David López, Wally López,... En 2009 algo hizo crack en su interior sin que se diese cuenta. Tardó seis años en contarlo en público. En el libro Mamá, quiero ser dj (2015) confesó su quiebra. Sufría ansiedad cada vez que se subía a una cabina ante miles de personas.



Eme Dj se llama Marta Fierro desde que nació en Montefurado (Quiroga) en 1982. Daba clase de pinchar música en un instituto de Madrid. Menchu Esteban, compañera de Imagen, leyó su manual. Le pareció que detrás del brillo y la tristeza había un documental. Propuso a Eme DJ que su equipo la acompañase en la calma de su casa y en la agitación de las pistas de baile. Empezaron a rodar Miedo al miedo en septiembre de 2019 y tuvieron que dejar de hacerlo en marzo de 2020, cuando el pánico a un contagio atenazó a la sociedad. El documental, que dura 17 minutos, fue estrenado este miércoles en la Sección Oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Marta Fierro experimentó todos los niveles de la depresión porque le duró una década. "Empezó en 2009 con pequeñas cosas. Una bronca con mi madre o unha discusión me afectaba mucho cuando tenía que pinchar. Intentaba que no se notase", señalaba este miércoles por la mañana desde Madrid —donde vive—, con un pie en el tren que la llevará a Sevilla. "Estoy muy nerviosa". Esos nervios que no la van a hundir. Hasta hace dos años la tensión de su trabajo la inundó de "inseguridad y miedo". "Me costaba pinchar", reconoce.

VISITÓ A PROFESIONALES. "El psiquiatra me decía que tenía un cuadro de ansiedad generalizada. Nunca usó la palabra depresión; el psicólogo, sí". "En ese momento empecé a tomar siete pastillas diarias porque me las recetaban. Ahora tomo una, Que... bueno... aún es, pero es mucho menos". Eran fármacos recetados. "Nunca he consumido drogas ilegales", garantiza.

Renuncié a bolos porque no era capaz de hacerlos, pero no podía callarlo más. Si cancelaba más bolos dejarían de llamarme



Lo doloroso fue mantener una actividad que es su vocación, pero no estar en condiciones para abordar la responsabilidad de actuar ante público. "Renuncié a bolos porque no era capaz de hacerlos, pero no podía callarlo más. Si cancelaba más bolos dejarían de llamarme". Cada actuación le requería un gasto inmenso de voluntad. Hacía trucos para soportar la angustia: "Invitaba para que me acompañase mi mánager o a un amigo, pero no siempre podía permitírmelo. Tenía miedo a fracasar".

Las cámaras de Miedo al miedo no graban a Eme DJ hablando se limitan a seguirla por el desfiladero "del miedo y la ansiedad". La directora y ella decidieron que no se filmase ningún ataque.

La extensión del coronavirus la dejó en el paro. Ya no tenía que mentir a los promotores de conciertos. España fue clausurada. Nadie contrataba a nadie. Volvió a casa de su madre, en Sada. Ella todavía padece la enfermedad. "Pasé de estar deprimida en Madrid a convivir con una persona deprimida a la que tenía que cuidar yo. Entendí muchas cosas". Entonces vivió el proceso inverso al de una parte considerable de la población. "La pandemia me ayudó a salir de una depresión que ya duraba diez años porque me permitió descansar".

Marta Fierro lamenta que su madre "cree que no le pasa nada y no se trata". Marta es consciente de la importancia de la ayuda profesional. "Me veo mal en el documental. Sin ganas de vivir".