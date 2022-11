Kurt Elling, unha das mellores voces actuais, regresa ao Festival de Jazz de Lugo

O cantante Kurt Elling actuará este mércores ás 20.30 horas no Círculo de las Artes de Lugo, dentro da apertura dunha nova edición do Festival de Jazz, no que xa participara en 2009. O prezo da entrada é de 15 euros.

Este músico fai unha parada no medio da súa xira por Europa, na que presenta o seu novo proxecto, que é unha homenaxe ao disco gravado en 1963 por John Coltrane xunto ao cantante Johnny Hartman e que levou o nome de ambos os artistas.

Kurt Elling está considerado pola crítica como a mellor voz masculina dos últimos anos no jazz. A liña histórica deste cantante conéctao, a través dunha liña directa, con Jon Hendricks e Mark Murphy, e, no suave da súa voz de barítono, con Johnny Hartman.

Por riba, sabe conectar co público, e esa capacidade abonda para que figure nos primeiros postos das listas das publicacións especializadas, e para captar incondicionais en cada concerto que ofrece.

Naceu en Chicago no ano 1967 e a súa relación coa música produciuse, como en tantos outros vocalistas, cantando na igrexa e nos coros da escola. Non cumprira os trinta cando foi contratado por Blue Note, que publicou o seu primeiro disco, Close your eyes, en 1995. Dous anos máis tarde aparecía The messenger e a prensa especializada desfíxose en eloxios.

Neste concerto comparte cartel co guitarrista Charlie Hunter, un músico que, por idade, tivo dúas influencias moi marcadas no seu quefacer.

A xornada vaina pechar Marta Mera & Nacho Samena Quartet ás 22.30 horas no Club Clavicémbalo.