Eladio Santos: "A vocación secreta que teño é ser amo de casa"

Eladio Santos botou a andar musicalmente da man do folclore, o mesmo do que se segue empapando hoxe en día, e medrou como líder de Eladio y los Seres Queridos, a banda que este sábado toca na sala Jager, en Lugo, ás 23.00 horas. Alí tocarán temas do seu último álbum, Academia.

Como soubo Eladio Santos que o seu era a música?

En 4º de EXB había un rapaz, Chisco, que un día veu cunha gaita á clase e eu quedei impresionado. Foi o primeiro instrumento que aprendín a tocar e acabamos sendo os dous os gaiteiros do colexio. Daquela tamén estaba moi de moda o folk, era o máis cool.

Coincidiu coa movida viguesa.

Pillei un pouco do final, os últimos discos de Golpes Bajos, Siniestro Total... Tamén hai xente que me di que estou entre os últimos da movida e os primeiros indies. E algo diso é verdade. Na Wikipedia etiquétanos como un grupo indie pop. É típico dos grupos dicir: "Non temos etiquetas", pero eu admítoas todas; senón non se podería falar de música. Empezamos como un grupo sen batería, soabamos só en Radio 3... Unha cousa tipicamente indie. Tamén houbo un tempo na que nos chamaban pop maduro e non me gustaba nada, pero hai que asumilo. Eu sempre digo que somos un grupo de cancións.

Un grupo accesible.

Unha vez Fernando Neira, de El País, díxome: "Eladio, poderías ser o José Luis Perales indie".

E que música é a que escoita?

Moito disparate, moita música do século pasado e de hai dous. Na casa nunca escoito guitarras eléctricas. E teño bastante obsesión con Bob Dylan, que ata teño a súa foto na pantalla do móbil antes que a das miñas fillas.

"A min gústame ter unha vida con máis rutina, polo menos os luns"

Nos inicios eran Elodio y los Seres Queridos, pero unha tarotista díxolles que non era moi axeitado. Cre nas meigas?

En principio, para nada, pero teño as míticas supersticións do músico e algunhas prendas prohibidas.

Hai artistas que teñen rituais antes de subir ao escenario.

Iso non, hainos que antes de comezar danse un abrazo, pero eu sempre o evitei. Téñolles dito aos seres queridos: Iso está ben agora que nos levamos ben, pero se nos levamos mal queda moi falso. Pero sempre nos levamos ben.

Como foron chegando eses seres queridos?

Moi pouco a pouco. Ao principio o grupo non era tal, eramos un pianista e eu tocando todos os mércores do verán nun pequeno bar de Vigo. Iso foi en 2005 e en 2010, nunha actuación en Madrid, viñeron uns como nas películas: "Esto es una marabilla, os queremos grabar". Eses foron os que nos conveceron de meter un baterista. Aí foi o paso de Elodio a Eladio e pasar dun grupo pequeniño a un máis grande, con máis ambición. Aí entrou o que é o batería agora, David Outumuro, cambiamos de teclista —xa non está Marcos Vázquez—, pero máis ou menos a formación é a mesma que hai once anos: Outumuro, o baixista (Óscar Durán) e máis eu.

E nun plano persoal, quen forma a lista de seres queridos de Eladio?

Teño dúas fillas e a miña moza, desde hai non sei canto, e son bastante familiar, pouco rockeiro.

Entón aínda lle queda tempo para adicar aos seus.

Pódese tolear un pouco, pero a min gústame ter unha vida con máis rutina; polo menos, o luns. A miña vocación secreta é ser amo de casa, cociñar é o que máis me gusta do mundo.

Algún prato no que se luza?

As miñas fillas son preadolescentes, así que non podo experimentar moito. Gústame mogollón os bivalvos, os pescados e fago moi ben o pulpo, son máis de mar.

Nótase que é de Vigo…

Si, na miña familia eramos moi de pescado. Somos algo esquimais.

"Agora podemos improvisar máis pero está todo máis currado: temos un guion máis claro para poder pasar del"

E como artista, cal é a súa parte favorita: compoñer, actuar...?

Co que máis disfruto é compoñendo. Estás un día ás dúas da mañá e empeza a saír unha canción... A satisfacción é a maior. Tamén me divirto moitísimo arranxando. Pola contra, cando vas tocar sempre tes algo de tensión, pero ao saír do escenario pensas: "Menos mal que fago isto nesta vida".

Actúan en bares, festivais... Onde están máis cómodos?

Cando estás nun bar e toda a xente que te vai ver canta as túas cancións, é a situación perfecta.

Este sábado tócalle a Lugo. Era esta unha cita pendente?

Fomos o ano pasado ao Clavi, pero era todo moi restrictivo, moi pouquiña xente. En Lugo estivemos no San Froilán dúas veces e segue quedando lonxe de Vigo. Fomos máis veces a Madrid ou a Barcelona que a Lugo. Das prazas galegas, e dame moita rabia, é á que menos imos.

En que momento chega o grupo?

En moi boa forma. Temos o novo teclista, Adrián Blanco, que empezou un par de meses antes da pandemia e púxonos as pilas a todos. Agora podemos improvisar máis pero está todo máis currado: temos un guion máis claro para poder pasar del.

Que tal a acollida do novo disco?

Eu creo que é o mellor. Iso é o que dicimos sempre. Pero este foi feito con moita minuciosidade, con moita maxia. Como o gravamos nós enteiro, ata que saía unha toma perfecta non parabamos de traballar. Con estes dous últimos discos nunca houbo prazos.

É moi artesán.

E xa non penso en gravar doutra maneira.

Os seus compañeiros poñen moitos peros ás súas composicións?

Cando fas a canción non eres consciente de se mola ou non ata o momento no que llela presentas, e non teñen nin que abrir a boca, xa te das conta ti. Pero normalmente teño uns filtros tremendos. Cando chego para ensaiar cunha canción ten que estar moi, moi ben.

En Academia hai un tema que se chama La calle inclinada. É polas costas de Vigo?

Claro. Eu vivín a miña infancia nun barrio tipo Cuéntame, no que todos se coñecía, e a rúa era unha costa, coma todas.