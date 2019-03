En el corazón de la economía de Nueva York, en pleno Wall Street, hay una habitación con las paredes pintadas. Brais Revaldería acaba de llegar de grabar la experiencia inmersiva de Juego de tronos con HBO en Austin y se reencuentra con todos los proyectos en marcha que decoran su oficina. Entre documentales, series y spots, Revaldería hace magia con el tiempo y le arranca huecos para jugar en el equipo de fútbol de la Casa de Galicia en Nueva York.

"Las experiencias inmersivas son la apuesta de plataformas como Netflix o Amazon para promocionar series"

Este gallego fundó Cinexin Studios hace siete años y, desde aquella, la pared no para de llenarse de tramas que desarrollar. También colabora con Giant Spoon, productora a la que "HBO llamó para encargarle la experiencia inmersiva de Westworld", cuenta.

"Reconstruyeron un pueblo fantasma en Austin y la gente podía pasar una hora yendo a la cantina, con pistolas, cortándose el pelo... y rodeados de 70 actores que estaban representando sus papeles e interactuando con ellos".

"Estoy grabando varios documentales y una película sobre drag queens para romper el estereotipo de macho latino"

Estos formatos que sirven para "adelantar pistas de las nuevas temporadas" y hacer promociones de la series tienen "una repercusión increíble" y "son la apuesta de plataformas como Netflix o Amazon".

El festival South by Southwest (SXSW) que se celebra en Austin es el pionero en experiencias inmersivas. Este año Revaldería estuvo allí con Bleed for the Throne, un proyecto de Juego de tronos. "La gente escogía entre donar sangre a Cruz Roja o no. Los que donaban tenían prioridad para la experiencia", cuenta el director.

Al no poder recrear los dragones y gigantes, la experiencia consistía en que "los participantes ponían unos auriculares y seleccionaban a Ariel Stark, John Snow o Tyron Lannister y entraban en un espacio con proyecciones relacionadas con su personaje".

La experiencia continuaba con una "ceremonia con un coro de 25 personas donde se unían al ejército de los vivos y pasaban al campamento de guerra". En esta parte estaban con los ejércitos, comiendo y hablando de la temporada que se estrenará en un mes.

El director realizó los vídeos para promocionar esta experiencia, algo que valoró como "increíble, algo que se hace una vez en la vida. Estar con los mejores saca lo máximo de ti". Reconoce que la exigencia a estos niveles es muy alta y que "tener al responsable de HBO detrás tuya mientras estás editando y a diez minutos de la entrega, mete algo de presión, pero se lleva bien".

Revaldería sueña con llevar este formato, "que contó con el presupuesto de cinco películas en España", al entorno del Arde Lucus y con realizar una serie sobre romanos y celtas.

Actualmente su productora realiza series para Snaptchat, promociones de Mercedes, así como proyectos realizados con calma. "Estoy con un documental sobre Christian Colorado, un diseñador colombiano; otro sobre una zona conflictiva entre Kenia y Etiopía; uno de los deportados en la frontera entre México y EE.UU.; un largo sobre drag queens, para romper el esterotipo de macho latino".

Revaldería valora que la diferencia entre sus proyectos es la clave para mantener el interés. "La semana que viene podría hablar de nuevos proyectos seguro", concluye.