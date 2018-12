Edición especial da Constitución de 1978 a cargo de Teófilo Edicións

A editorial galega Teófilo Edicións publica a Constitución de 1978 nunha coidada edición. Para iso recorre aos mellores papeis e tintas, así como a fíos de calidade que garanten a conservación destes exemplares durante moitos anos.

Con estampación en ouro e cabezadas coas cores da bandeira de España, o libro preséntase nun estuche de xoiería, o que fai desta obra unha peza de auténtico coleccionista.

José Luis Teófilo, máximo responsable da editorial, amósase satisfeito do traballo realizado. "E algo especial, distinto", asegura. Ao tempo que sinala que "é a nosa achega ás normas institucionais básicas que nos rexiron nos últimos 40 anos".

Para que nada falte nesta conmemoración das catro décadas da Carta Magna, os cantos do libro son de ouro e as gardas levan un cadro do Congreso dos Deputados.