La verdadera historia de La Duendeneta: "Era de un zapatero y tiene 50 años"

La historia de La Duendeneta (Girona, 1974) entronca, por imprevisible, con la de quien la cuenta: ella, la furgoneta, pasó de ser una zapatería ambulante a una discoteca móvil; su cofundador, Carlos Crespo, saltó del periodismo a recorrer los principales festivales de Galicia como pinchadiscos. Este viernes y sábado estarán en el Revenidas con su ecléctico repertorio.

¿Cómo se les ocurrió la idea de montar una discoteca en una furgoneta vintage?

La idea fue de mi socio, Carlos Galván, que tiene una tienda de instrumentos musicales en Vilagarcía llamada Duende, de ahí lo de La Duendeneta. En 2010, cuando todavía no había surgido ni el fenómeno de las food tracks, él pensó en crear una discoteca móvil porque estaba harto de montar y desmontar escenarios para pequeñas fiestas. Se dijo: "¡Voy a coger una furgoneta y la voy a convertir en una cabina móvil!·" Fue un pionero.

¿Y dónde se metió para encontrar una furgoneta tan especial como La Duendeneta?

Encontró esta furgoneta, del año 1974, en Girona. Era de un vendedor ambulante de zapatos que se había retirado y la tenía a la venta... Con mucho trabajo, la fue reestructurando y la convirtió en una discoteca móvil. La idea original era alquilarla para pequeñas fiestas o bodas.

¿Cómo pasaron a actuar en festivales?

Fue todo muy rápido. Nuestra idea no era comercializarla como marca, pero, en 2012, la vio la concejala de Cultura de Vilagarcía y le gustó tanto que nos pidió que actuáramos en las fiestas. Como nosotros la teníamos para alquilar, no teníamos ni DJ ni nada, así que me animé yo, sin saber que aquello iba a ser un éxito total. El caso es que la cosa fue tan loca que la concejala nos llamó y nos dijo que teníamos que actuar también en el segundo día de las fiestas.

¿A partir de ahí cambiaron el modelo de negocio?

A la semana siguiente nos contrataron del pueblo de al lado con el plan original de alquilar simplemente la furgoneta, sin DJ. Anunciaron La Duendeneta y fue un montón de gente que esperaba encontrar la misma música que en Vilagarcía y, al escuchar techno, decían: "Pero, yo he venido a ver La Duendeneta, ¿y esto qué es? Esto no es La Duendeneta". Y ahí se nos encendió la bombilla: ya no se alquiló más. La Duendeneta no es una furgoneta, somos nosotros, es una música, una identidad.

Los llamaron de tantos sitios que tuvieron que crear una cabina.

¡Claro! No podíamos meter La Duendeneta en un pub, por ejemplo, así que creamos una cabina adaptada para estos casos.

¿Cuántos son en el equipo?

Ahora somos cuatro: Kris, Moe, Xabi y yo. Xabi y Moe se dedican un poco más a eventos y Kris y yo nos dedicamos más a festivales. Supongo que este éxito les cambió la vida.

De lunes a viernes, soy periodista; y los fines de semana, ¡a La Duendeneta!

¿A qué se dedicaba antes?

Mi vida empeoró radicalmente. [Risas.]. Yo nací y viví en Bilbao hasta los 28 años. Estudié Periodismo allí y me vine a Galicia por trabajo. Estuve en un periódico y, luego, trabajé como autónomo en varios medios. En 2008 monté una agencia de comunicación, Dito e Feito, con la que sigo actualmente. De lunes a viernes, soy periodista; y los fines de semana, ¡a La Duendeneta!

Debe ser difícil de compaginar. ¿Cuántos eventos tiene al año?

Este año estamos cerca de las 90 fechas, entre eventos y fiestas. De todas formas, los primeros años no fueron así, fuimos poco a poco y hubo dos puntos de inflexión.

¿El San Froilán fue uno de ellos?

Efectivamente. Lugo es nuestra segunda casa. La gente se vuelve loca con La Duendeneta. La primera vez que fuimos fue en 2013, hace once años, y ha habido sanfroilanes que hemos estado cinco noches. Conectamos con el público joven, tenemos una gran conexión con la gente de la residencia Bal y Gay, que tienen un cartel nuestro en su entrada... San Froilán, al que acuden miles y miles de personas, ha sido una proyección tremenda. De hecho, hubo años que la mitad de nuestras actuaciones eran en la provincia de Lugo, por el boca a boca.

¿Y el otro punto de inflexión?

Fue el PortAmérica, cuando todavía se celebraba en Caldas. Nos pusieron allí, con otro montón de conciertos, y a la gente le dio por venir a La Duendeneta. Los propios organizadores flipaban. Desde entonces, no fallamos ningún año. Una discoteca tan humilde, sin gogós ni nada, que triunfe en el PortAmérica... ¡Fue increíble! Y nos empezaron a llamar de todos los festivales de Galicia.

Es una furgoneta de 1974. Va a 70 u 80 kilómetros por hora. Ir de Vilagarcía a Ribadeo con ella son prácticamente 5 horas.

¿Han estado en todos?

Menos en O Son do Camiño y en el Festival de la Luz, creo que en todos. ¿Y fuera de Galicia? Es muy complicado, por una cuestión logística: La Duendeneta tiene 50 años, es una furgoneta de 1974 de un zapatero. Va a 70 u 80 kilómetros por hora. Ir de Vilagarcía a Ribadeo con ella son prácticamente 5 horas. Para nosotros es muy complicado movernos fuera de Galicia. Además, la tenemos que cuidar, porque, si se avería, encontrar una pieza es supercomplicado. Una vez la llevamos a Extremadura, porque se encaprichó un tipo y pagó un camión para que la transportara dentro, pero normalmente, cuando nos llaman de Asturias o de otras comunidades, tenemos que rechazarlo, porque es inviable.

¿Cómo es la relación con otros artistas? ¿Les sorprende que reconozcan a La Duendeneta?

La Duendeneta recibió en Ourense la tarta por su 50 cumpleaños de manos de The Rapants, Grande Amore y Fillas de Cassandra. Son cosas que te las cuentan hace unos años y no te las crees, pero es maravilloso, estamos encantados.

¿Cuál cree que es el secreto de su éxito?

Una propuesta musicalmente muy ecléctica, donde los artistas gallegos tienen mucho peso.

¿Con qué sueñan ahora?

Con La Duendeneta ya no podemos crecer mucho más, por un tema logístico; lo que ahora me gustaría es hacer un pódcast.