El director del Museo del Prado ofrecerá una conferencia en Vigo el 3 de junio

Miguel Falomir, director del Museo del Prado, pronunciará el viernes día 3 de junio en Vigo una conferencia sobre las perspectivas de futuro de la institución. Un acto organizado por la Fundación Filomena Rivero Alonso que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la Fundación Barrié.

La charla será introducida por su organizadora, Alajandra Regojo, el pintor Antón Pulido y la directora del Museo de Bellas Artes de la Coruña, Ángeles Penas Truque.

La entrada a la conferencia es libre hasta completar aforo, pero se recomienda reservar invitación en comunicació[email protected]ónfilomena.com.

Miguel Falomir es licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y ha sido Becario Fulbright Post-Doctoral en el Institute of Fine Arts, New York University. U.S.A. Es director del museo madrileño desde el 17 de marzo de 2017. Con anterioridad, entre 2015 y 2017 ejerció como director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado. De 2008-2010, Andrew Mellon Professor en CASVA, National Gallery of Art, Washington. Ente 1997 y 2015 fue jefe del departamento de pintura italiana y francesa hasta 1700 del Museo del Prado. Y en el periodo de 1994 a 1997, profesor titular en el departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia.

La Fundación Filomena Rivero Alonso, por su parte, tiene por objeto la ayuda a la formación y educación integral de personas de Redondela, así como del resto de localidades y provincias españolas, obras asistenciales para los mismos y la ayuda a los pobres del tercer mundo.