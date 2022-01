O Día de Rosalía celebrarase o 23 de xaneiro, tras correxirse a data do seu nacemento

A Fundación Rosalía de Castro convocou este martes a diversas entidades culturais e educativas relacionadas co Día de Rosalía para acordar que as celebracións deste aniversario pasen a ter lugar desde este ano o día 23 de febreiro e non o 24 como ocorría ata agora.

Un cambio que, como sinala a Fundación Rosalía de Castro nun comunicado, débese ao recente descubrimento por parte do investigadora Sagrario Abelleira, que corrixiu a data de nacemento da autora.

Á convocatoria da Fundación Rosalía na Casa-Museo acudiron representantes de entidades relacionadas co Día de Rosalía, como o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez; e o presidente de Nova Escola Galega, Xosé Lastra; así como representantes da Asociación Socio-Pedagóxica Galega e da Asociación de [email protected] [email protected].

Ademais, participaron representantes institucións como o secretario xeral do Política Lingística, Valentín García; a edil de Cultura de Padrón, Lorena Couso; e a concelleira de Cultura de Santiago, Mercedes Rosón. Tamén participou a investigadora Sagrario Abelleira, quen realizou o achado documental que demostra, entre outros feitos relevantes, que Rosalía de Castro naceu o día 23 de febreiro.

A nova documentación, que acredita a data de nacemento real, dá a coñecer, ademais, datos inéditos sobre a vida da autora máis recoñecida da literatura galega e da do seu home, Manuel Murgía. Toda esta información quedou recollida na publicación Rosalía e Murguía: datos, datas e documentos (1851-1858), publicado co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Precisamente, o secretario xeral de Política Lingística, Valentín García, sinalou que, "unha vez coñecida que está é a auténtica data do seu nacemento", é un día que os galegos non poden "pasar por alto".

Pola súa banda, a Deputación da Coruña, cuxo deputado de Cultura, Xurxo Couto, non puido asistir por cuestións de axenda, trasladou o seu apoio á decisión tomada.

O Día de Rosalía converteuse nos últimos anos nunha das datas máis importantes do calendario cultural galego. Empezou sendo unha data celebrada e reivindicada pola AELG para despois conseguir unha presenza destacada no mundo escolar. Posteriormente, chegaría á súa extensión a outros sectores máis amplos da sociedade e, ao mesmo tempo, a confirmación institucional.

Tras este acordo, a Fundación Rosalía de Castro volve chamar á sociedade galega a celebrar o Día de Rosalía, agora o 23 de febreiro, lendo os seus textos e facendo un Caldo de Gloria, para o que convoca de novo a escolas e restaurantes de todo o país a esta iniciativa inspirada no poema Miña casiña, meu lareira, no que o poeta explica como facer un caldo humilde e no que relata a épica diaria da supervivencia. Outras entidades e asociacións propoñen outras iniciativas e actividades en todo o país que se estenden ao longo de todo o mes de febreiro.