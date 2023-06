O Día das Letras Galegas 2024 estará dedicado a Luísa Villalta

A escritora Luísa Villalta foi elixida este xoves protagonistas do Día das Letras Galegas 2024. "Poeta, ensaísta, do mundo do teatro e da música", subliñou o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes.

O pleno da RAG elixiu este xoves a Villalta (A Coruña, 1957-2004) como protagonista do próximo ano fronte ás opcións da poesía popular –personificada en Adolfina e Rosa Casás Rama (cantareiras e pandeireteiras) e Florencio o cego dos Vilares– e Antón Tovar.

Na primeira rolda de votacións entre os académicos quedou descartado Antón Tovar, mentres que na segunda impúxose a candidatura de Villalta por 14 votos fronte a 12 da poesía popular e un en branco.

A candidatura estivo impulsada por Ana Romaní, Chus Pato, Manuel González, Manuel Rivas, Margarita Ledo, Xesús Ferro Ruibal, Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey, María López Sández e María Dolores Sánchez Palomino.

Luísa Villalta. RAG

O próximo 17 de maio de 2024 estará dedicado a esta autora, con programa de actos durante todo o ano para divulgar a súa figura, tal como se fixo este ano con Francisco Fernández del Riego.

Margarita Ledo subliñou que Villalta é unha "figura atraente" que "nos anos 90 adiántase a moitos temas que se están tratando hoxe" como "os dereitos das mulleres".

Ana Romaní incidiu en que será unha "celebración entusiasmada" vinte anos despois da "repentina morte" da autora. "Vai permitir pensar no presente, algo que necesitamos con urxencia", proseguiu a académica na rolda de prensa posterior ao pleno.

Fernández Freixanes subliñou o "apoio que xeraba na institución a figura de Luísa Villalta", aínda que outras quedaron "ás portas" porque "hai que escoller unha figura"

Nese sentido, lembrou o preto que quedou a candidatura que tiña que ver "coa transmisión da cultura popular" e que era similar á homenaxe ás cantigas medievais destacadas en 1998 nas figuras de Martín Codax, Mendinho e Johan de Cangas.

Luísa Villalta é a sexta muller homenaxeada nas Letras Galegas, que empezaron en 1963 con Rosalía de Castro.

O pleno da academia nomeou académicos correspondentes a Bieito Silva (Lobios, Ourense, 1951), Montse Pena (Sada, A Coruña, 1981) e Diego Rodríguez (Santiago de Compostela, 1972).