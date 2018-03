'Dhogs' arrasa nos Mestre Mateo con trece galardóns

A película Dhogs, ópera prima do meirego Andrés Goteira, arrasou este sábado na gala do audiovisual galego con 13 Premios Mestre Mateo, o que a converte na produción con máis galardóns da historia da Academia Galega do Audiovisual.

A gala celebrada no Pazo dá Ópera da Coruña foi conducida por Iolanda Muiños, que no seu monólogo inicial fixo unha chiscadela ás producións galegas xa premiadas no estranxeiro e tamén unha mención especial "ás mulleres que piden paso".

A Pazos tomoulle a substitución no escenario Sonia Méndez, directora de Carballo Interplay, que foi a primeira presentadora de premios, todas foron mulleres. "Espero que non quede só nunha etiqueta", dixo mentres despregaba un abanico vermello coa lenda #Máismulleres, unha peza que exhibiron moitas das profesionais que acudiron á gala durante o photocall.

Múltiples foron as referencias e as reivindicacións a favor da mulleres en todas as súas facetas –a favor da igualdade en todos os seus ámbitos, conciliación, salarial...– e unha en especial estremeceu a todo o auditorio: "Mulleres, querémonos libres... Querémonos vivas", clamou Nieves Rodríguez sobre o escenario.

A gala foi unha festa, concretamente a festa de Dhogs. E é que coa súa ópera prima, que se estreará en maio en salas, Andrés Goteira levou o pleno: mellor película, mellor guión, dirección e montaxe, este último con Juan Galiñanes. O meirego declarou que se sinte "orgulloso" do lonxe que chegou o filme e deulle as grazas a seus pais por apoialo e demostrar que se pode ser "soñador e cineasta desde Meira".

Os académicos recoñeceron tamén a interpretación protagonista de Melania Cruz e de Iván Marcos, así como as interpretacións de reparto de María Costas e Antonio Durán 'Morris'.

Ademais do pleno nas categorías interpretativas, Dhogs levou os premios á mellor dirección de produción para Suso López, dirección de fotografía para Lucía Catoira Pan –a primeira muller na historia dos Mestre Mateo en recibir este premio–, música orixinal para Germán Díaz, dirección de arte para Noelia Vilaboa e son para David Machado e Javier Pato.

A pesar da festa de Dhogs houbo premios para algunhas outras producións. Deste xeito, outra ópera prima, La batalla descoñecida, dirixida por Paula Cons, gañou o premio ao mellor documental; mentres que Porco Bravú levaron o seu terceiro Mestre Mateo á mellor serie web con Peter Brandon.

Matria, de Álvaro Gago, conquistou o premios á mellor curtametraxe e The neverending wall, o de mellor curtametraxe de animación.

Conserveiras do noso levou o galardón ao mellor anuncio e Troubled Times (Green Day), de Manu Viqueira, o premio ao mellor videoclip.

Por cuarto ano consecutivo, ademais, Serramoura levou o Mestre Mateo á mellor serie de televisión e A Revista Fin de Semana alzouse co premio ao mellor programa de televisión.

Nieves Rodríguez foi galardoada co premio á mellor comunicadora polo seu traballo no programa Vaia Troula!, mentres que Dani Viqueira Carballal e Veru Rodríguez Rodríguez levaron o galardón pola realización de Tesouros no faiado.

Noutras categorías, Arantxa Domínguez levou o premio ao mellor vestiario polo seu traballo en Juana de Vega, Vizcondesa do Arado e Chicha Blanco e Vicen Betí levaron o Mestre Mateo á mellor maquillaxe e perruquería en Os fillos do sol.

A Academia aproveita as galas ademais de para premiar a excelencia ao longo para recoñecer a traxectoria de entidades e profesionais relevantes do audiovisual en Galicia. Este ano o Premio de Honra 'Fernando Rey' e o Premio Especial 'José Sellier' foron para a actriz María Bouzas e para os vigueses Multicines Norte, tamén presentes en Santiago cos Multicines Compostela.

Entre outras cuestións, Bouzas fixo un discurso reivindicativo contra o proxecto de megaminería en Touro e contra o apagamento informativo que, na súa opinión, está a producirse en Galicia con este tema.

O presidente da Academia galega, Carlos Ares, reivindicou no seu discurso o papel da cultura, do audiovisual especialmente, pero tamén da liberdade de expresión, do diálogo (en Cataluña) e, como o resto da gala, a favor das mulleres e da igualdade.

A gala foi emitida en directo pola TVG e pola RG e estivo dirixida pola directora e dramaturga Marta Pazos, da compañía Voadora.