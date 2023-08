Dez anos de microteatro lugués

Anxo Lamelo representa. Todo o tempo. Tomas un café con el e fai muecas a cada broma, axita os brazos en cada comentario, xoga co ton con cada aprobación. Lamelo apóiase nos ollos, tan expresivos, e nas caricias valorativas á súa barba.

Anxo é actor de sempre, pero converteuse en microactor hai dez anos, cando formou en Lugo o grupo teatral Microefectos Dramatúrxicos con nove intérpretes afeccionados, que hoxe quedaron en seis: Conchi Madrina, Elvira Rodríguez, Isa Herrero, María Grandío e Brian Rodríguez e máis el mesmo, que actuará como cada mes no Club Clavicémbalo. Será desde este xoves ata o sábado, en pases de 20.30 e 22.30.

Debutaron un 2 de maio, coma unha declaración de independencia que fose pintar Goya. "Eramos xente do teatro que estabamos en outros grupos, como Nostrum Cai, Hipócrita ou Achádego. Rubén Ruibal viñera dar un curso á Deputación e coincidimos todos nel. Ruibal manexa moi ben os grupos", recorda Anxo Lamelo, tocándose o queixo.

Escribiron pezas para ese curso, necesariamente breves porque eran exercicios; pero descubriron o atractivo desa extensión. A inercia das ensinanzas impartidas polo dramaturgo ribadense e a empatía leváronos a extender as prácticas nun proxecto teatral.

As normas quedaron fixadas daquela para a década. "As obras son de menos de 15 minutos; en cambio, antes eran sketches longos". Agora escriben e dirixen; menos Pepe Saavedra, que escribe, pero non actúa. A maiores montan pezas de autores actuais, coma Lois Pérez ou Santiago Cortegoso.

Os comezos no 2013 foron na sala lucense Velvet Underground. "Non estaba preparada para ter público sentado, así que puxemos caixas de Estrella Galicia e Coca Cola para que sentasen". Esas actuacións marcaron o carácter heterodoxo de Microefectos Dramatúrxicos. Anxo Lamelo fai memoria: "As primeiras obras saíron do obradoiro. Eran Sol y sombra, Náufragos e unha da que non recordo o título. E era miña! Ah, si! Cultura para todos".

Microefectos Dramatúrxicos nunha función. EP

Anuncian dúas convocatorias anuais para escribir os textos propostos. "Fixamos unha data de entrega. Elixe reparto o primeiro que entrega. Nunca queda ninguén dos actores fóra". Ese método produciu "unhas duascentas obras".

Sobre o ton, o intérprete apunta a que "pode ser dramático, pero predomina o humor. Temos un público nocturno, que busca algo ameno e divertido". Ese espectador informal tamén o atoparon nunha convención de matemáticos, que "saíu mal porque non estaban ao teatro, senón aos cubatas".

Nestes dez anos tamén actuaron nas covas de Vilamartín (Ourense). "Nas covas hai adegas. Nós estabamos nunha; o Mago Antón, noutra, e nunha terceira, un concerto". lembra.

Microefectos Dramatúrxicos van celebrar a década entre o 19 e o 21 de outubro, unha vez cumprido o San Froilán. Lamelo anuncia "un Grandes éxitos II. Fixemos o I en maio". Son obras que lles piden que repitan. A máis habitual é unha de Pepe Saavedra sobre un grupo de terraplanistas que sube a un barco para navegar ata o borde do mundo. "É curioso volver a elas, eramos punkies", confesa.