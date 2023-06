A cantante de Lugo Iria Estévez está cansa. Houbo ensaio. "Podemos facelo en calquera sitio porque non temos batería. Pechamos as ventás e non molestamos aos veciños", informa. Estes días está ensaiando ¡Que te vaya bonito!, un concerto con repertorio de Chavela Vargas que interpretará ás 22.30 horas de este venres no Club Clavicémbalo de Lugo.

Estará acompañada de Xarly López, baixista, e de Gonzalo Piña, baixista. "É curioso porque os dous tocan o baixo e fano xuntos".

Elexiu a Chavela Vargas.

Medrei con ela. Desde pequena gústame a música tráxica de abrirse as venas.

É de familia?

Non, ou si. A ver, cando morreu o meu avó paterno, Alfonso, souben que cantaba rancheiras como afeccionado. Vivía en Madrid, así que nunca o escoitei cantando. Parábase a xente escoitalo. Non sabía de onde me viña.

Tamén lle veu da radio.

Fascinábame Rocío Dúrcal; despois Chavela, Alfredo Jiménez,... había tanta intensidade nas voces e nas palabras... Despois deime de conta de que o despecho non é tan bo para o amor como para a canción.

Continuemos con Chavela.

Sabía pouco dela. Fun coñecendo a personaxe cando a trouxo Almodóvar. Naceu en Costa Rica nunha familia que non lle deu cariño. Con 17 anos decide marchar a México por unha intuición. Chegou ela soa ao México dos anos 40, que era machista. Así que ela era un macho para facerse un oco. Foi unha muller que se impuxo nun mundo de homes. Levaba pistola. Cando era pequena quedou cega e curouna un chamán. Cría nesas cousas. Era alcohólica, recuperouse e volveu aos escenarios. Dicía que era mexicana e foi morir a México. Morreu soa. Dicía que a soidade era o prezo de ser fiel a si mesma.

Cal vai ser o repertorio?

Algunhas das cancións míticas que fixo para Almodóvar, as que cantou con Sabina,... tamén algunhas da primeira etapa con José Alfredo. As de Agustín Lara. El díxolle que Piensa en mí xa era dela, que se fixera coa canción. O concerto no Clavicémbalo vai ser para recrear o ambiente de Chavela: a cantina na que se vai xuntar, beber. Era onde xurdían as cancións, neses momentos canallas. Queremos que interveña o público, celebrar con el.

Chegou ao fado pola mesma vía que á música de Chavela Vargas?

Dicía antes que de pequena me gustaba a música de abrirse as venas. Os anos 90 foron os anos da world music, de música portuguesa que non coñecía, de Dulce Pontes, dos novos fadistas,... Comprendín aquela música. Antes escoitaba fado, daquela comprendín o fado.

Que é o fado?

A historia dun pobo.

Atopou paralelismo coa música mexicana?

Si, niso de recrearse na dor. O idioma portugués é sibilante, e ten unha riqueza prosódica impresionante. O fado engatusoume. Foi un proceso natural. Empecei a ir a Lisboa con 27 anos. Empecei a cantar.

E os seus pais empezaron a preocuparse. Estudara Maxisterio, pero optara por vivir da música.

Cando me viron nun San Froilán coa praza chea entenderon. Algo sospeitaban. Tendo na casa unha cantante de vocación estaban todo o día escoitando cantar á nena.

Recorda ese momento en que comprendeu o fado por vez primeira?

Foi en Mesa de Frades, en Lisboa. Lévao o guitarrista Pedro de Castro.

Se vou a Lisboa como pode diferenzar o fado auténtico do turístico?

O fado auténtico é menos teatralizado, ten máis calidade musical e é máis espontáneo.

Os círculos dos fadistas son moi elitistas e pechados. Como entrou neles?

Cando pechan os locais e marchan os turistas, quedan os guitarristas e chegan fadistas que cantaran noutros sitios. Unha vez quedei. Atrevinme a cantar porque quería vivilo. Miráronme mal. Pensaron que era a típica turista. Está tan masificado que se pechan. Pedro de Castro enfadouse e pousou a guitarra. Un violista, que era riquiño, empezou a acompañarme. Cando viu que teño repertorio, Pedro de Castro volveu coller a guitarra e acompañoume tamén.

E logrou o empuxón para quedar dentro da elite.

Foi Artur Caldeira quen me abriu todo. É un guitarrista moi respectado en Portugal. Tocou con Poveda na película Fado de Carlos Saura. Cando actúo con el míroo e non o creo.

Por que a aceptou Caldeira, sendo el un mito no seu país?

Un día díxome: "Tens aquela coisa,... podes cantar fado, mesmo".

"Mesmo".

Si, así foi. Os fadistas ven que levo moito tempo e que vou de corazón, que teño interese en coñecer o fado. Cando foi nomeado Patrimonio Inmaterial da Humanidade e se creou o Museo do Fado reviviu. Apuntouse moita xente que era allea. Ata que Caldeira me aceptou foi difícil porque están sobrepasados.

A súa profesión é o fado.

Si. Actúo por todo o norte de Portugal e o sur de Galicia, onde viven moitos portugueses. Pregúntanme se son portuguesa. En Galicia hai interese polo fado, pero as institucións non o apoian suficientemente. Ando investigando o papel dos galegos na orixe do fado.

Cónteme.

No século XIX había 70.000 galegos. A mediados dese século empeza a falarse do fado como música. Antes fadista significaba rufián. Nas obras de teatro popular había un policía, unha prostituta, un proxeneta e un galego, que era alguén mísero ou simpático. As tascas dos barrios baixos de Lisboa, onde nace o fado, eran de galegos. Pero todo iso borrouse porque o fado é o xénero nacional portugués.