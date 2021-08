Alfonso Agra: "Desde el 'Desorden que dejas' llevo un año y pico sin nada, sin trabajar"

El actor de Arzúa Alfonso Agra, que participó en series como Serramoura, Fariña o El desorden que dejas, fue galardonado con el el Premio Cinema Galego del festival FicBueu este año. Con esta distinción se le reconoce la trayectoria profesional en la industria audiovisual.

¿Cuándo empezó pensó que se ganaría la vida siendo actor?

Empecé en los años 80. Entonces en Galicia, el teatro tenía mucho más tirón que ahora y había alguna compañía por ahí que más o menos iba tirando. Yo tuve mucha suerte porque entré en una compañía recién formada y nada más empezar nos fue de maravilla; sino yo no me hubiese dedicado a esto. En ese momento estaba estudiando Magisterio y lo dejé después, pero es que las cosas nos estaban yendo muy bien. Aun así, no contaba obviamente con que me pudiera dedicar a esto, después tuve la suerte de que apareció la TVG y ya nos empezó a dar una proyección importante.

¿Por qué lleva cinco años sin hacer teatro?

Porque hacer teatro en Galicia es muy complicado, yo no estoy en ninguna compañía de manera que abordar un proyecto o estas en una o es carísimo. Además, la situación actual no es fácil y las compañías trabajan con los actores fijos y es raro que llamen a gente te de fuera. Obviamente el teatro me encanta y cuento con volver a hacer teatro cualquier día.

¿El papel que más ha disfrutado?

Fue en una serie que se acabó de grabar en el año 2005, Terra de Miranda. Yo hacía de uno que andaba por allí montando problemas, se llamaba Silvino y fue el que más me gustó.

¿Fariña supuso un punto de inflexión en su carrera?

En algún ámbito sí porque de repente te conoce más la gente y te da prestigio porque es una serie con repercusión tanto nacional como internacional. A nivel de trabajo, hay más ruido que nueces. Hice alguna cosa posterior, pero las productoras normalmente tiran de actores o actrices muy conocidos. De todos los de la serie, tres o cuatro hicimos alguna cosa por ahí, pero tampoco somos estrellas nacionales.

El papel que más he disfrutado hacer fue el de Silvino en la serie 'Terra de Miranda'

¿Cómo es trabajar con Aron Piper?

Me llevé muy bien con él porque, dentro de que es muy joven, ya tiene mucha experiencia y es muy profesional. Además, yo tengo un hijo dos o tres años más pequeño que él.

¿Qué proyectos tiene ahora?

No mucha cosa desde que acabé El desorden que dejas. Te voy a contar una anécdota. Nosotros acabamos de grabar la serie el viernes 13 de marzo y el día siguiente fue cuando se anunció el confinamiento. Por lo tanto, llevo un año y pico pues prácticamente sin nada, por un lado estoy un poco fastidiado, pero es habitual en nuestra profesión estar en este tipo de situaciones. A veces coges épocas en las que estás de moda, te llama todo el mundo y no logras hacerlo todo y luego te viene otra época donde igual estás un año sin hacer nada.

¿El audiovisual gallego estaba en su mejor momento antes de la pandemia?

El momento actual es muy bueno, cada vez la presencia del audiovisual gallego a nivel nacional e internacional es más grande, hay más actores y actrices que participan en proyectos. Las propias empresas dedicadas al audiovisual en Galicia están funcionando bien y no solo ellas, la gente que forma parte de un rodaje desde eléctricos a distintos tipos de técnicos, pasando por maquillaje y peluquería. Hay un tema que me preocupa que es el audiovisual en la TVG, que no está pasando un buen momento. Hubo épocas en las que había tres series semanales, y hoy en día hay una y no de manera continuada. Esto es un tema preocupante porque soy de los que sigue pensando que la esencia está aquí porque los que nos dedicamos a esto en Galicia vivimos del trabajo que nos dan aquí no del de fuera.

¿Qué significa para usted recibir un premio como el Cinema Galego?

Es una alegría enorme porque quiere decir que algo haces bien, en este caso a toda mi trayectoria. En nuestra profesión a veces tienes momentos de dudas, hay etapas en las que te va mal. Además, en mi caso es la primera vez que me dan un premio por mi trabajo de actor y estoy encantado.