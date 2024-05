"Descontextualizamos en 'Ceibe' o baile tradicional e usámolo como linguaxe"

Xénero e identidade conflúen no novo espectáculo de Fran Sieira Compañía de Danza, Ceibe, que traerá a Lugo este venres, ás oito e media, no auditorio municipal Gustavo Freire.

Oito bailadores —entre os que se inclúen nomes tan coñecidos como o da tanxugueira Aida Tarrío (cofundadora da compañía con Fran Sieira e o cantador Xisco Feijoó) ou o cantador trad Martín Mondragón, Mondra— levarán ao escenario os límites que marca o xénero na construción das persoas. E farano cunha única ferramenta: a linguaxe do movemento.

"Este espectáculo vai do xénero, de como nos atravesa como sociedade, de como nos condiciona desde que nacemos e contámolo desde a nosa linguaxe do movemento, que é o baile tradicional", explica o coreógrafo e director da compañía, Fran Sieira.

O xénero condiciona as vidas, as personalidades e tamén os comportamentos. Así o pensa e así o conta Ceibe desde o escenario.

"O xénero condiciónanos e inflúe en como nos comportamos e como nos movemos dunha determinada maneira. Habería que ver canto do noso movemento está estereotipado e como nos podemos desligar destes estereotipos para buscar un movemento máis amable, máis libre, máis ceibe en fin!", resume Fran Sieira.

A peza chega aos escenarios con música orixinal creada por MounQup (a francesa Camille Hedouin) e Carlos Quintá, de Lalín.

No espectáculo, os bailadores ademais de danzar tamén cantan. "Vimos todos do baile e da música tradicional. Por iso, non nos custa especialmente cantar", afirma o director da compañía, que vai xa pola terceira produción despois de Demente —todo un éxito que chegou, mesmo, a Latinoamérica— e 'Entre soños'.

A linguaxe que sacará Fran Sieira Compañía de Danza ao escenario estará baseada na tradición pero o marco no que se move a coreografía está encadrado no estilo de danza contemporánea.

"O que pretendemos é descontextualizar o baile tradicional galego e utilizalo como linguaxe", explica Fran Sieira.

A peza chega a Lugo con motivo da celebración do Día Internacional da Danza, o pasado 29 de abril, e despois do seu exitoso paso por Cangas, Santiago, Ames, Vilagarcía e Narón. Os billetes para o evento, organizado polo Concello de Lugo, pódense adquirir en entradaslugo.es a 5 euros.

Ceibe está dirixida polo bailador Fran Sieira e o bailarín Sergio R. Suárez. Nesta ocasión, o elenco de bailadores está formado —ademais de por Aida Tarrío e Martín Mondragón— por Adela Otero, André Adrio, Artur Puga, Cris Canosa, José Adrián Casal e tamén María Montero.

O deseño do espazo escénico, foi obra de Laura R. Iturralde; a iluminación, de Fidel Vázquez; o espazo sonoro, de Isaac Millán; o vestiario, de Érica Oubiña e o acompañamento de dirección, de Gena Baamonde e Andrea Quintana, do colectivo VACAburra.

Fran Sieira Compañía de Danza é, xunto con Nova Galega de Danza, unha das compañías de Galicia que traballa con formatos de produción grandes e que, polo tanto, ten máis proxección tamén no sector. Aínda así, Sieira considera que a danza segue a estar por detrás doutras artes escénicas.

"A danza é, das artes escénicas, a máis pobre. Custa afastarse do estigma de que a danza non vende. Non é tan doado programar un espectáculo de danza", asegura.