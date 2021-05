El concierto de Andrés Suárez previsto para la noche de este viernes en el festival Terraceo, organizado por el Auditorio Mar de Vigo, ha sido suspendido por el incumplimiento de las normas sanitarias anticovid.

El recital se había programado para que tuviese lugar en la azotea del edificio, pero finalmente se trasladó al interior del mismo ante el inconveniente de la lluvia.

El problema fue que en el interior del recinto no había butacas anuladas para salvar las distancias de seguridad, por lo que numerosos asistentes comenzaron a quejarse y la Policía Local acabó por desalojar el lugar.

La cultura es segura. Lo de hoy, #nuncamais . Aunque ni yo ni mi equipo seamos responsables, lo siento en el alma. Jamás pondré a mi público en peligro. https://t.co/j3zHwUNZOX — Andrés Suárez (@andressuareztwi) May 14, 2021

El propio Andrés Suárez salió al escenario para explicar que no iba a dar el concierto "si no es con garantías", comentaba disculpándose por ello. "Llevo más de 20 años dedicándome a esto y es la primera vez que me pasa", arrancó para dirigirse al público. También explicó su especial sensibilidad con el problema de la crisis sanitaria, dadas sus circunstancias personales. "Soy hijo de sanitaria", sentenció.

El público aplaudió las palabras del artista, mientras que en las redes sociales, pudieron verse múltiples críticas contra la organización por no cumplir "con el aforo y las normas de seguridad". Y con la duda de que el evento pueda cumplir con el programa de mañana.

Acaban de cancelar el concierto de hoy de andres suarez en vigo, nosotras tenemos entradas para mañana. Ponednos muchas velitas por favor — Uxía🤍 (@uxiacepeo) May 14, 2021