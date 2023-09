Desakato abre el telón de un Revenidas que contará con Ska-P, Zoo o Rodrigo Cuevas

Telón arriba, trompetas en alto y que comience el baile. Vilaxoán se pone las Converse, tira de nevera portátil e implora al cielo cuatro días de clemencia ante el arranque este jueves del Revenidas, que llenará la localidad de música y actividades hasta el próximo domingo.

El tirón de Ska-P, el fervor religioso por Zoo, el espectáculo poliédrico de Rodrigo Cuevas o la última oportunidad para ver a Desakato antes de su despedida de los escenarios son algunos de los alicientes de este Revenidas, que colgó el no hay billetes para el abono de los tres días y el sábado desde ya hace semanas.

Aquellos que no tengan entrada para la jornada inaugural, eso sí, están a tiempo todavía de dar el paso y acercarse hasta el puerto de Vilaxoán. Los asturianos Desakato, en pleno last dance después de dos décadas dando guerra, tienen por delante únicamente seis conciertos antes de bajar el telón. El de este jueves será el último de ellos en Galicia, donde este año también actuaron en el Resurrection Fest de Viveiro.

El semáforo se pondrá en verde a las 18.00 horas con un espectáculo made in Duendeneta, que como siempre en el Reve, ofrecerá varias sesiones de la furgo más musical de toda Galicia. La rapera gallinglesa Hydn tomará el testigo antes de la llegada de Panteón Rococó, el veterano grupo de ska mexicano, que inaugurará a las 19.30 el escenario principal del festival.

La gente no terminará borracha antes de que salga a la palestra la rapera argentina Sara Hebe, que dará paso a la potencia de Desakato, plato principal de la jornada. Después de los asturianos, mucha música por delante con Tremenda Jauría, Ana Tijoux, Arrhythmia y The Skarnivals, que cerrarán de madrugada el primero de los tres días.

Un viernes nada sereno

El viernes vuelve el monet, vuelve el amor. Vuelven las palabras, la guitarra y el trombón. El sub y el sinte. Regresa al escenario del Revenidas, y por tercera consecutiva, la banda que dejó el momento más especial de la pasada edición. La actuación de Zoo en la edición de 2022 se llevó, por méritos propios, nominaciones a mejor concierto del año, y es que Panxo y los suyos fluyeron sobre el atardecer del puerto arousano y dejaron un regusto de golosina que intentarán repetir este viernes.

La segunda jornada del festival será la de color más urbano, con otro plato fuerte llegado del mundo del hip-hop como Los Chikos del Maíz. El Nega y Toni el Sucio enseñarán su metralleta vocal al público de Vilaxoán, y presentarán algunos temas de su último trabajo, Yes future, que van camino de convertirse en himnos de la banda, como Criptobros o Nómadas.

La tarde comenzará, eso sí, con el punk más clásico de Tropa do Carallo, la nueva banda de Evaristo Páramos, un mito indiscutible del género y líder de grupos legendarios como La Polla Récords o Gatillazo.

La jornada la completarán Fillas de Cassandra, una de las revelaciones musicales del año en Galicia con su acercamiento de la tradición oral a la música electrónica; el ska de La Regadera o el cierre final, de vuelta al hip-hop, con Rebeliom do Inframundo.

Locura de quince horas para despedir el festival

La majadería se instalará el sábado en el Revenidas, con 15 horas ininterrumpidas de auténtica locura musical y un nivel tan elevado que daría para repartir otros tres días de festi.

La Duendeneta inaugurará a las 11.00 la maratoniana jornada, y a las 12.30 llegará el primer momento potente con el concierto de Heredeiros da Crus. Lamatumbá, Mondra, Familia Caamagno o The Rapants continuarán la fiesta antes del show de Rodrigo Cuevas. El asturiano y su reinterpretación del folclore (siempre supeditada al espectáculo en su concepción más grande de la palabra) sorprenderán a más de uno.

La Élite será el encargado de transicionar hasta la guinda del pastel revenidesco. Los madrileños Ska-P, profetas de la palabra sagrada que llevan integrada en el nombre, pondrán a saltar a todo O Salnés con ritmos que han bailado ya varias generaciones, desde la irrupción en toda la escena gracias a su segundo trabajo, El vals del obrero.

Con la legalización por bandera y mandadando a la mierda a todos los reaccionarios, el cabeza de cartel del Reve tendrá que dejar algo de fuelle a los supervivientes, que tendrán por delante todavía a Nativa, Kris K DJ, el concierto especial que Dakidarría da por su XX aniversario y el cierre final, Me Fritos and the Gimme Cheetos, la versión castellanizada de Me first and the Gimme Gimme y que destila con el alambique del punk rock clásicos del pop como Camela, Maná o Luis Fonsi.

Domingo y fin de fiesta

Como es habitual, el Revenidas cerrará el festival con una jornada dominical de puertas abiertas, y en la que quedará espacio para Terribles de Arousa, Uxía Lambona e a Banda Molona, Louband Street Band, la Gala Circo Solidaria, Xosé Lois Romero e Aliboria y La Yaya DJ.