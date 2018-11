David Murray hizo sonar su "entusiasmo" en Lugo

David Murray pudo hacer una vez más este miércoles que más le gusta: tocar jazz ante el público. "En realidad el entusiasmo me lleva. Soy muy feliz en el escenario, es algo muy natural para mí. Nunca me da miedo", comentaba en una entrevista.

Su preocupación es mantener ese entusiasmo contra el desgaste emocional de los años. "Cuando no tocas delante de gente tienes que animarte a ti mismo. Cuando estoy ensayando en casa me pongo discos de intépretes y canciones que me gustan y toco con ellos par que me animen", añadía.

El escenario desde el que mostró este miércoles todo su saber fue el 1906 del Círculo de las Artes de Lugo, pero Murray lleva subido a tarimas desde que era un niño. Su madre era organista profesional de oficio eclésiástico en la ciudad norteamericana de Oakland, donde el músico nació en 1955. La familia era una banda, en la que tanto el padre como sus hermanos interpretaban con instrumentos de modo aficionado.

El saxofonista es conocido por su ecleticismo, pero, en un plano remoto, hay una influencia africana porque su confesión, la Iglesia Pentecostal de Estados Unidos, "mantiene los ritos que llevaron los esclavos". David Murray aporta su entusiasmo.

BOSSO. El escenario principal del certamen, el 1906, acoge a las 20.30 horas de este jueves al trompetista Fabrizio Bosso, un miembro destacado de la escena italiana. Actuará en formación de quinteto, con el saxo tenor Max Ionata.

El Clavicémbalo será el espacio en el que toque el trompetista Natanael Ramos a las 23.00 horas. El pase de I called him Morgan en el Ho! Gruf, a las 18.00, cierra el programa del festival para este jueves.