David Amor: "As tiras cómicas de Mafalda ou Castelao axudan a aprender"

→ Unha película

Un profeta, do ano 2009. É a primeira película do actor Tahar Rahim….impactoume moito. É moi recomendable vela en versión orixinal.

→ Unha serie

Capítulo 0. Para min é un modelo da dignificación da comedia. É unha declaración de amor ao humor e ás cousas que están ben feitas.

→ Un libro

Polaroid de Suso de Toro. É un libro moi entretido, e que nalgún caso arranca unha boa gargallada.

→ Un disco

As catedrais silenciadas de Xabier Díaz. Digo este álbum porque é o último que publicou. Pero calquera

onde esté a cantar Xabier é un agasallo…..

→ Outra alternativa (cómic, exposición de pintura, canle de You Tube, videoxogo,...)

Tiras cómicas!!!! As de Mafalda que facía Quino, as que debuxaba Forges e, por suposto, as de Castelao…as tiras cómicas son o que mellor nos axuda a aprender algo nestes tempos que vivimos