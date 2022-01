De La Torre: "Quiero ofrecer una noche de los premios Goya bonita y entrañable"

LUGO SE cuela en los premios Goya por la puerta grande, con fuerte presencia en los nominados y también tras las cámaras. El director monfortino Dani de la Torre es el encargado de dirigir la gala del cine español este año, como ya hizo con el spot.

Este año se ha aliado con la Academia de Cine Español, dirigiendo su spot y la gala de los Goya. ¿Cómo se siente?

Muy agradecido por la confianza. Lo que más motiva de todo es el reto de realizar la gala, no solo por ello en sí, sino por mis compañeros. Esta es una noche para que todos lo pasemos bien, dentro y fuera del Palau de Les Arts, después de un año duro. Quiero ofrecer una buena gala para mis compañeros.

Y no puede desvelar nada de la gala, hay secreto de sumario.

No puedo, no puedo. Pero intentaré que sea una noche de los Goya bonita y entrañable, Cuento con un equipo muy grande, de muchas corporaciones. Después de que la gala pasada fuese telemática, este año debemos cogerlo con fuerza. ¡Dirijo para que me vean!

En esta edición hay gran presencia de gallegos, y de lucenses también. Luis Tosar, Chechu Salgado, Zeltia Montes... ¿Tiene sus favoritos?

No, para nada, a mí el tema competitivo no me interesa lo más mínimo. Me interesa que se reconozca cada trabajo porque son maravillosos. Ahora bien, por nombres, tan bueno es el trabajo de Tosar como el de Javier Guitérrez como el de Bardem. ¡La competición se la dejo a los de las quinielas! También hay grandes trabajos que no han conseguido ni una nominación y yo pienso: "¿Pero cómo es posible?"

¿Se sorprende con algunas ausencias?

Claro, por supuesto. Hay grandes películas como Espíritu sagrado o Seis días corrientes que no tienen ni una nominación.

¿Cuál es el pensamiento que le ronda trabajando para la Academia?

La filosofía es: acercarnos al espectador en un tiempo que nos está prohibido, por lo evidente. Las salas están vacías, los cines están sufriendo, entonces hay que pensar en juntarnos y reencontrarnos con el espectador.

Para la campaña publicitaria trabajó con José Sacristán, Goya de Honor 2022, y le hizo colarse en casas para promocionar el cine español. ¿Le convencía la idea?

Pepe Sacristán es que es lo máximo, lo ha hecho todo, se mantiene, transita del cine a la televisión y la publicidad y todo lo hace bien. Estábamos preparando el trabajo para rodar, él estaba leyendo el guion y me llama, con esa voz, y me dice: "Dani, ¿tú sabes que yo he sido comercial del Círculo de Lectores?". Fue fenomenal trabajar con él, un regalo de la vida que no puedo agradecer lo suficiente a la Academia. Esos días de rodaje fueron un regalo.

Pero, ¿por qué colarlo en el hogar de tantos españoles en el spot?

Porque debemos encontrarnos de nuevo, porque el cine es una necesidad, hay que disfrutar del cine.

¿No se ha recuperado la industria como se esperaba?

El cine español goza de la mejor salud posible, pero en el plano del talento. Tenemos un talento impresionante pero las salas están vacías, conseguimos algún taquillazo como el de Santiago Segura. Se están haciendo cosas muy potentes, sin complejos, ganando premios en China y que se emiten muchos países. Ahora mismo, con la llegada de las plataformas, estamos viviendo lo más parecido que hayamos tenido nunca a una industria. Pero a mayores hay que pedir apoyo, que no ayudas.

¿Apoyo de qué tipo entonces?

Mayor implicación, es momento de reivindicarnos y de pedir inversión, también privada, y de ofrecer a quien quiera invertir en nosotros algún tema fiscal. Y ayudas, que se dan en todos los sectores y parece que solo nosotros.

En la industria también hay cosas que mejorar, pese a un buen momento de talento. ¿Qué cambiaría si tuviese usted el poder?

Además de pedir más trabajo y oportunidad, creo que hay que hacer el camino más accesible a nuevas generaciones y, en concreto, a ellas. A las mujeres de nuestro cine. En ámbitos como la dirección de fotografía hay que incluir a mujeres porque casi no hay. Debemos normalizarlo por un mejor futuro para todos.

Todo trabajo es continuo, nadie le ha dicho a su médico: "Oye, no paras, siempre aquí"

En junio estrena su próxima película, Live is life, y en marzo la segunda temporada de su serie La Unidad. Todo a mayores de los Goya, ¿usted descansa?

Esto es lo que pasa cuando no se puede estrenar cuando toca, cuando tienes que retrasar estrenos y los vas acumulando. El año pasado íbamos a estrenar la película pero no pudo ser, ahora volvemos con la serie también. Pero una cosa quiero decir: ¡todo trabajo es continuo! No conozco a nadie que le haya dicho a su médico: "Oye, no paras eh, siempre aquí". Entonces debemos romper un poco ese mito sobre nuestro sector.

Si no aparece no es nadie, si aparece de más, que no descansa. Entiendo que le ocurre así.

Sí y la verdad es un poco agotador, ojalá el día en el que no se pregunte por si descansas o no, que haya trabajo para todos y podamos movernos entre proyectos. Al acabar con un proyecto, toca ir a por el siguiente y empezar a trabajar.