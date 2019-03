Dani de la Torre impón a súa lei nos Mestre Mateo ao levar dez galardóns

La sombra de la ley, do monfortino Dani de la Torre, acaparou 10 premios Mestre Mateo na gala celebrada na noite deste sábado na Coruña converténdose así na triunfadora desta edición dos premios da Academia Galega do Audiovisual.

O filme de Dani de la Torre conquistou os galardóns á mellor longametraxe e á mellor dirección do propio realizador. Os académicos tamén recoñeceron desta cinta a dirección de arte de Juan Pedro de Gaspar, a dirección de produción de María Liaño, a interpretación protagonista do lucense Luis Tosar, a maquillaxe e perruquería de Raquel Fidalgo e Noé Montes, a montaxe do lucense Jorge Coira, a música orixinal de Manu Riveiro e Xavi Font, o son de David Machado, James Muñoz e José Antonio Manovel e máis o vestiario de Clara Bilbao.

Trote, o debut na longametraxe do xovense Xacio Baño, fíxose con 5 dos galardóns da noite: mellor dirección de fotografía para Lucía C. Pan –que acada o galardón por segundo ano consecutivo–, mellor guión para Baño e Diego Ameixeiras, e case pleno nas categorías interpretativas coa lucense Melania Cruz como mellor actriz de reparto, Federico Pérez como mellor interpretación masculina de reparto e María Vázquez como mellor interpretación feminina protagonista.



Melania Cruz agradece o seu premio. CABALAR (EFE)



Idénticas, dirixido por Luis Avilés, gañou o premio ao mellor documental mentres que Dinosaurio, de Carballo Interplay Producións, se fixo co premio á mellor serie web.

A nena azul, de Sandra Sánchez, conquistou o de mellor curtametraxe de imaxe real e Soy una tumba, o de mellor curtametraxe de animación. Ti fixo o propio co de mellor anuncio e Ahora o nunca (Pegatina feat. Macaco) de Manu Viqueira, co premio ao mellor videoclip.

O sabor das margaridas venceu en mellor serie de televisión, mentres que Buscadores de naufraxios gañou o de mellor programa de televisión e Rodrigo Vázquez, o de mellor comunicador polo seu traballo no Ti verás!.

Completan os recoñecementos televisivos o dos lucenses Sito Torres e Miguel Granero pola realización de Álbum de viaxe.

Ademais de premiar a excelencia nas producións do ano, a Academia aproveita os Mestre Mateo para recoñecer a traxectoria de entidades e profesionais relevantes do audiovisual en Galicia co Premio de Honra Fernando Rey e co Premio Especial José Sellier. Este ano, as homenaxes foron para a Federación de Cineclubes de Galicia e para a actriz Mela Casal, que o recolleu durante a cerimonia.

A gala, cunha estética futurista, guiou ao público a través dunha viaxe polo audiovisual galego. Ambientado na ciencia ficción, o espectáculo contou cun vestiario creado por David Méndez Alonso.

NOMINACIÓNS