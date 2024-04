"Me da vértigo mirar al pasado, fue una época de excesos"

Siete años ha tardado Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) en dar a luz a su nuevo disco porque, según confiesa, con la edad ha aprendido a tomarse las cosas con calma y a "disfrutar del proceso". Nace así Trinchera pop, su álbum más reflexivo.

Siempre dice que es hijo de la movida viguesa. ¿Influyó en que se dedicase a la música?

¡Mucho! Y eso que yo vi la movida desde la barrera porque era pequeño y no tenía edad para entrar en El Manco, pero me sirvió para ver que se podía hacer música desde aquí, que no era algo inalcanzable. Cuando era un chaval y escuchaba a los Beatles, los sentía como algo de fuera, exóticos. El hecho de que Siniestro Total o Golpes Bajos fueran de mi ciudad me dio la sensación de que ese sueño de ser músico se podía hacer realidad en mi tierra. Yo era un niño, pero para mí fue muy importante saber que el vigués Pablo Novoa componía aquí, o que me podía cruzar por la calle a Julián Hernández. Algo similar a lo que pasa ahora con Rosalía, enseña a los jóvenes que se puede llegar hasta sitios como Nueva York.



Precisamente Vigo suele ser un personaje más en sus temas. En este disco le dedica Miss Saigón.

Con Vigo tengo una relación de amor odio, como tenemos todos con el lugar donde nacimos. Y en este tema no hago un retrato especialmente hermoso de la ciudad, hablo de la parte más fea de mi vida familiar y de cómo siento algunas cosas que viví en la adolescencia. Hablo de que las familias muchas veces no son perfectas.



Saca nuevo disco tras 7 años. ¿Por qué tanto tiempo de silencio?

La pandemia y varios asuntos personales han ido retrasando este nuevo disco, pero si te digo la verdad, lo he agradecido. Con la edad he aprendido a tomarme mi tiempo. Tengo 53 años y cada vez menos prisa para hacer las cosas. Durante muchos años tuve la necesidad de trabajar sin parar y mi forma de vivir ahora es diferente, me he dado cuenta de que no pasa nada si paro, bajo el ritmo y disfruto del proceso. Creo, además, que los discos salen mejor.



¿La pandemia le ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva?

A mí la pandemia me sacó las ganas de trabajar (risas). A muchos artistas les inspiró, pero a mí me dio una pereza enorme. Me apetecía más plantar pimientos que escribir canciones.



Y en confianza... ¿Cómo lleva lo de trabajar con su hermano Amaro durante tantos años?

¡Estupendamente! Nos cuidamos el uno al otro un montón y disfrutamos mucho de trabajar juntos.



Es cantante y compositor. Ha creado temas para artistas como Sergio Dalma o Raphael. ¿Fue fácil trabajar con ellos?

Fue estupendo. A Sergio me lo encontré por la calle en México y me dijo: "Iván, ¿por qué no me haces una canción?". Fue así de casual y conectamos mucho. Y Raphael hizo un disco con compositores jóvenes y me llamaron, tengo que confesar que yo era el más viejo.

Cuando le encargan una canción, ¿piensa en el artista o en usted?

Pienso en ellos, pero cuando la graban me doy cuenta de que hablo de mí (risas), aunque intento siempre ponerme en su piel.



Define su nuevo álbum como filosófico. ¿Diría que son canciones especialmente intensas?

Son canciones que hablan de cosas de la vida. Normalmente nos emocionan los temas de amor pero en esta ocasión he querido abarcar mucho más: nuestras emociones, pensamientos… para que la interpretación de las letras fuera más moldeable para el oyente.



Trinchera pop, suena a guerra.

El título tiene que ver con la guerra personal que tiene cada uno con sus compromisos. En mi caso, es con la música.



Lo que es cierto es que huye del amor, un tema muy recurrente. ¿La edad ayuda a evolucionar?

Por supuesto, la edad ayuda a tener otras preferencias. Las personas tenemos distintos grados de existencia dependiendo de lo que necesitemos: para alguien con problemas económicos, su principal preocupación es comer y dormir caliente. Cuando ya tenemos esto, nos preocupamos por otras cosas como el amor. En mi caso hace mucho tiempo que estoy muy bien en pareja y el amor romántico ya no es un problema.



Han hecho el disco con vinilos reciclados. ¿Tiene algún significado?

Es un gesto simbólico porque en este disco hemos reciclado trozos de músicas de otras épocas para demostrar que no solo se puede dar una nueva vida a los plásticos o al cartón, con la música se puede hacer exactamente igual.



Precisamente en La humanidad y la tierra recupera la sintonía del programa El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, y colabora con Tanxugueiras. ¿Como fue esta colaboración?

Mágica. Yo tenía claro desde el primer momento que una parte de este tema lo tenían que cantar mujeres y las Tanxus eran perfectas. Les escribí por Insta y vinieron a comer a casa. Fue alucinante trabajar con unas tías tan jóvenes y tan comprometidas.



Echando la vista atrás, ¿qué queda del Iván Ferreiro de Los Piratas?

Sigo siendo el mismo, pero más viejo y experimentado. La esencia queda, pero he tenido la suerte de evolucionar. No sería el que soy sin todos los errores del pasado.



¿Fue una época de excesos?

De muchísimos excesos, por eso cuando miro al pasado me entra vértigo. Resulta complicado ver con perspectiva otras décadas como los 90, que fue mi veintena. No me siento muy orgulloso de algunas cosas que ahora nos escandalizarían pero por aquel entonces estaban mucho más normalizadas. Lo bueno es que aprendemos y progresamos.

Hablando de vicios. Dejó de fumar el año pasado, ¿cómo lo llevó?

¡Fatal! Lo conseguí, pero pienso todos los días en ello (risas).