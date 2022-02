A película Cuñados lidera os nomeamentos para a XX edición dos Premios Mestre Mateo con 16 candidaturas, seguida polas longametraxes Jacinto e Melancolía, que se alzan con 11. Pola súa banda, a serie Hierro obtén oito.

A Academia Galega do Audiovisual anunciou este xoves os nomes dos proxectos e profesionais finalistas nesta edición, nun acto na sede de Cafés Candelas en Lugo coa presenza de Alba Mancebo, Esther Estévez, Beatriz Serén, Luís Iglesia e María Costas, quen desvelaron as candidaturas finalistas.

Cuñados, Jacinto, Malencolía e Tres son finalistas a Mellor longametraxe, mentres que A poeta analfabeta, A virxe roxa, O gran camiño e Welcome to ma maison o son a Mellor documental. As finalistas a Mellor serie son Hierro, A lei de Santos, Auga Seca e Método Criminal e a Mellor serie web Cacola, Delicias Amargas, Mataría Microserie e Xela Arias. A palabra esgazada, da Real Academia Galega.

Deste xeito, a primeira rolda de votacións das académicas e académicos converte ao filme Cuñados na produción máis votada, conseguindo 16 candidaturas finalistas; seguida por Jacinto –rodada na Ulloa, Chantada e O Saviñao– e Malencolía, con 11; a serie Hierro, con oito; e Eles transportan a morte e Tres, con seis. Os directores dos traballos máis votados, Alfonso Zarauza, Javi Camino, Jorge Coira e Toño Chouza, competirán polo premio á Mellor dirección.

MELLOR INTERPRETACIÓN. Ademais, Cuñados acapara seis nomeamentos finalistas nas categorías de interpretación, co tres protagonistas do filme, Federico Pérez, Miguel de Lira e Xosé A. Touriñán competindo polo trofeo a Mellor interpretación masculina protagonista, xunto con Pedro Brandariz, por Jacinto.

Malencolía logra cinco candidaturas finalistas para os seus intérpretes, recoñecendo o traballo das actrices de repartición Iolanda Muíños e Ledicia Soa e a protagonista Melania Cruz, así como o de Diego Anido e Ricardo de Barreiro, na categoría de Mellor interpretación masculina de repartición.

Dos 32 programas de TV presentados os votos das académicas e académicos elixiron Cinephilia, Clac, Cos pés na terra e Dígocho Eu e o traballo de Esther Estévez, Paco Lodeiro, Rodrigo Vázquez e Simone Saibene na categoría de mellor comunicador/a.

O videoclip da canción Figa de Tanxugueiras é finalista xunto con El volcán de Pablo Lesuit, Fukushima de Triángulo de amor bizarro e Voucho contar así de Grupo Antilia.

A comuñón da miña prima Andrea, Augas Abisais, Aura e Fracturas son as finalistas na categoría de mellor curtametraxe; e E Lalín sóache?, As estrelas do camiño. Miradas de resistencia', Redes vivas e Xacobeo, camiña a Galicia na de mellor anuncio.

A Gala de entrega de premios na que se dará a coñecer o palmarés dos XX Mestre Mateo terá lugar o sábado 19 de marzo no recinto de Expocoruña.