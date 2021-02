Cultura presenta as actividades do Lugo en Danza para 2021

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, presentou as actividades que dan forma ao ciclo Lugo é Danza para o ano 2021. "LED é un ciclo de programación e mediación cultural ao redor da danza e das artes do movemento, co que dende a área de cultura tratamos de ofrecer opcións diversas, ampliando o acceso á cultura das veciñas e veciños ao campo da danza contemporánea e as artes do movemento", indicou Ferreiro.

"O proxecto complétase con diversas iniciativas de mediación coa idea de estabelecer pontes e vías de comunicación con distintas comunidades artísticas, dentro e fóra do auditorio", indicou Ferreiro, que engadiu "organizaranse coloquios e obradoiros gratuitos, así como colaboracións con artistas de outras disciplinas, seguindo sempre coa programación de actividades culturais mantendo todas as medidas de seguridade".

Maite Ferreiro: "Apostamos pola pluraridade na programación escénica e por dar cabida e visibilizar a Danza na cidade"

"Desde a Área de Cultura, Turismo e Promoción da lingua, apostamos pola pluraridade na programación escénica e por dar cabida e visibilizar a Danza na cidade", explicou Maite Ferreiro, que engadiu "favorecemos que as artistas e creadoras teñan máis lugares e espazos de expresión e onde mostrar os seus traballos e garantimos que a cidadanía de Lugo poda ter acceso a unha cultura plural".

PROGRAMACIÓN. A primeira actuación do Ciclo ven da man de Jesús Rubio Gama coa peza Gran Bolero, gañadora do premio Max 2020 ao mellor espectáculo de danza. Nunha extenuante reinterpretación do Bolero de ravel con doce bailaríns en escea que terá lugar o próximo venres 26 de febreiro ás 20h no Auditorio Municipal Gustavo Freire.