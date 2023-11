O inesperado da morte de El Hematocrítico, un nome cibernético baixo o que estaba o mestre Miguel López, sumiu nun estado de shock á cultura galega que lle rendeu unha sentida homenaxe a través de centos de mensaxes.

Pero ningunha como a que lle dedicou desconsolada a súa dona, a escritora Ledicia Costas. "Hoxe o mundo é un lugar tristísimo", arrancou a dicir nun post no seu Instagram a premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil.

A creadora de Escarlatina, a cociñeira defunta foi ademais a encargada de anunciar á noitiña do luns a prematura morte do respectado creador de contidos aos 47 anos a causa dun infarto fulminante.

"Non hai consolo para a dor da perda dunha persoa tan inmensa", continúa no seu post a escritora, que acompañou as súas verbas dunha imaxe de ambos os dous nun día feliz e na que destaca a mirada amorosa que lle dedica El Hematocrítico.

"Aquí deixo a súa mirada, a máis honesta e chea de amor", como ben cualificou ela mesma na súa sentida homenaxe ao home que a acompañou nestes últimos anos.

"Desde unha dor inmensa teño que contarvos que esta tarde [polo luns] foise o meu compañeiro de vida e a persona máis marabillosa que se cruzou no meu camiño. Esteas onde esteas agora mesmo, grazas", sinalara horas antes nas redes sociais Ledicia Costas para anunciar o seu falecemento.

Miguel López, máis coñecido polo seu alcume artístico El Hematocrítico, era un profesor de educación infantil e primaria que saltou á fama pola súa proxección en redes sociais e o seu estilo desenfadado.

Una tónica que mantivo no seu último libro, Escúchalos! Por una crianza con empatía, unha obra dirixida ao público adulto para compartir como pai e educador a súa propia visión sobre a educación. "A xente non quere escoitar como debe criar os seus fillos", pero necesita "que lle digan a verdade", sinalou nunha entrevista a Efe hai uns meses.

A súa desaparición non deixou a ninguén indeferente, por repentina e polo respecto do que gozaba o autor e tuiteiro. Así o manifestou sin ir máis lonxe a editorial Xerais nun comunicado, no que transmitiu todo o seu "agarimo á familia e amizades do escritor, mestre e divulgador".

O equipo de Xerais lamenta profundamente o pasamento de @hematocritico e quere trasladar o seu agarimo á súa familia e seres queridos. Recordarémoste sempre cun sorriso. Grazas, Hemato. pic.twitter.com/blnQnW0GCn — Xerais (@Xerais) November 27, 2023

A editorial destacou o humor como "elemento común" da súa obra, que "achegou a lectura a toda unha xeración". O seu estilo "desenfadado" e o modo en que "conectaba cos intereses e códigos dos nenos e nenas deixa un recordo inesquecible en todas as persoas que o coñeceron".

Unha dor que se estendeu como unha xigantesca onda no mundo da cultura, e que a súa compañeira de vida recibiu a tenor da súas palabras: "Grazas a todo o mundo polas palabras de cariño".

El Hematocrítico será despedido este mércores ás 19.30 horas nun acto civil no tanatorio Albia da Coruña e estará aberto a quen desexe achegarse.