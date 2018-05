El Cuarteto Quiroga abre la Semana do Corpus de Lugo

El Cuarteto Quiroga inaugura este viernes la XLVI Semana de Música do Corpus de Lugo con un concierto protagonizado por la obra más reconocida de Franz Schubert, el cuarteto para cuerdas La muerte y la doncella. La actuación comenzará a las 20.30 horas en el Círculo de las Artes, con entrada libre.

El concierto correrá a cargo del cuarteto residente en el Palacio Real de Madrid, que es el responsable de su colección Palatina de Stradivarius, formada por instrumentos fabricados por Antonio Stradivari.

Este cuarterto destaca por su carácter y sus interpretaciones, que son audaces y renovadoras. El grupo nació con la voluntad de rendir homenaje al violinista Manuel Quiroga (Pontevedra 1892-1961), el músico gallego que alcanzó la mayor reputación internacional. El cuarteto que lleva su nombre también es reconocido en la escena camerística mundial.

La Semana do Corpus, que se prolongará hasta el 9 de junio, tendrá otros conciertos destacados en el Círculos de las Artes. El próximo martes es el turno de Los Afectos Diversos & Oniria. La primera es una agrupación que "se ha convertido en el principal referente en nuestro país de la polifonía renacentista y del primer barroco", destacan los organizadores.

En cuanto a Oniria, es un conjunto de sacabuches, que interpreta música histórica que participa en ciclos especializados en música antigua más reconocidos del panorama europeo. Interpretarán un programa que enfrenta la música de la Reforma con la compuesta bajo las ideas de la Contrarreforma del XVII. Sonarán sus mejores representantes, Schutz y Monteverdi.

El piano de Uri Caine se podrá escuchar el jueves día 24. La Semana do Corpus explica que se trata de «un icono de la vanguardia neoyorkina y de uno de los intérpretes más versátiles de los últimos años». Su formación es tanto clásica como jazzística. Sus conciertos a piano solo son viajes a través de la historia de la música en donde pueden confluir desde Scarlatti y Mozart, hasta Thelonious Monk, Art Tatum, John Zorn y The Beatles con naturalidad.

La composición que interpretará The world of Yesterday: The [Lost] Soul of Europe fue estrenada en la última edición del Festival de Música Sacra de Madrid (2017) respondiendo a un encargo del propio festival.

Bajo ese título, tomado prestado de una de las obras capitales de Stefan Zweig y de la literatura del siglo XX, el concierto ofrece la visión de Caine sobre la pérdida de lo que para él siguen representando los valores de la cultura europea. Esa cultura que encarnaba el espíritu común que anhelaba Zweig para todos los europeos.

El día siguiente fue reservado para Ensemble 1700, liderado por la flautista Dorothee Oberlinger, que reúne en este conjunto con "otras dos estrellas mundiales de la interpretación barroca: el violinista y contratenor ruso Dmmtry Sinkovsky y el violagambista Vittorio Guielmi" para tocar música de cámara europea de los siglos XVII y XVIII.

Los promotores del festival destacaron de Accademia del Piacere "la valentía de sus innovadores proyectos y la fuerte personalidad artística de su director Fahmi Alqhai, considerado uno de los más importantes intérpretes de viola da gamba del mundo". Junto a la soprano Nuria Rial harán un recorrido por la música teatral española del 1700.

OTROS CONCIERTOS. La Semana do Corpus contará con otras actuaciones, como es el caso de Massimo Spadano y Fernando López Pan, que interpretarán Sonatas para violín y clave de J. S. Bach.

El día 31 sonará Shoah for solo violín & Sacred Temple, a cargo de Vicente Cueva y Jaime Arranz.

La mujeres compositoras serán las protagonistas del siguiente concierto, el 5 de junio, cuando tocarán Yulia Iglinova, Daniel del Pino e Javier Albarés.

El músico Juan Montes será homenajeado con dos actuaciones en la iglesia de Santiago A Nova. El día 21 será el coro Cantar Delas y el día 27 la Coral do Hospital Xeral cantarán en recuerdo del compositor lucense.

Las actividades de la Semana do Corpus quedarán completadas con el programa 'Música na rúa', que saca el certamen fuera de los recintos habituales. El día 2 de junio habrá música en las calles de Lugo a cargo del alumnado del conservatorio profesionales de Lugo y de las escuelas de música, entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Paralelamente, se celebrará el Festival Internacional de Órgano do Corpus Christi de Lugo, que preparó el Centro Eucarístico Lucense.