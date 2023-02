Jato, actor: "Cuando me vi por primera vez en el espejo aluciné; vi a Camilo, no a mí"

El día que Alejandro Jato (Vigo, 1994) se presentó al cásting de Camilo Superstar no tenía claro si sería el elegido: "Pensé que otros actores se parecían físicamente más al artista", confiesa. Ahora, ya con el papel en sus manos, la percepción es totalmente diferente. Reconoce que es una responsabilidad encarnar a un cantante que ya es historia de la música pero se toma su trabajo sin presiones, con respeto y, sobre todo, quiere disfrutarlo al máximo.

La época dorada de Camilo abarca los años 70 y 80, usted aún no había nacido. ¿En qué momento entró en contacto con el artista?

Siendo muy pequeño, aunque no me tocaba por mi edad, escuchaba a artistas de otras generaciones como Nino Bravo y también Camilo Sesto. Tenía amigos en el colegio que vivían cerca de sus abuelas y estaban en contacto con música de otras épocas. Así, por influencia de ellos y de mi tía que me regaló un disco de los éxitos de Camilo Sesto, lo tuve muy presente en mi adolescencia.

¿Qué es lo más difícil de encarnar a un cantante de tanto calado?

Pues la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Es una suerte que te toque hacer un personaje que te gusta. No siempre pasa en este oficio. Pero yo lo asumo sin presiones. Es cierto que siempre quieres hacer un homenaje bonito y ser fiel a lo que él fue. Pero desde el principio intentamos fijarnos en su carácter y en sus circunstancias de vida. Ha sido un trabajo muy interesante y respetuoso.

¿Está descubriendo aspectos de su vida que desconocía?

Muchísimos. Al final, gracias a la serie, tengo la sensación de que he conocido al verdadero Camilo. La parte pública que la gente conoce ya está en el imaginario, pero la parte privada, que es la que tenemos que imaginar y reconstruir, me ha alucinado. Conocemos su música y su carrera, pero a nivel personal es un gran desconocido. Era una persona muy familiar y muy querido por todos los que lo conocían. Además dedicó su vida íntegramente a la canción y puso todo al servicio de su pasión. Aún estamos en pleno rodaje y cada día descubrimos nuevas cosas.

¿Ha sido difícil documentarse sobre esta parte íntima?

He leído un montón y las imágenes me han ayudado bastante, y eso que en esa época no se hacían tantas fotos, pero de él hay mu-chas. Lo que no he podido ver, me lo he tenido que imaginar hablando con gente, familiares... Ha sido muy enriquecedor.

La serie abarca la época entre 1972 y 1976, desde que el cantante vio Jesucristo Superstar en Londres hasta que la estrenó en Madrid.

Exacto, son los años en los que está empezando a triunfar con Algo de mí en España y decide parar su carrera para sacar adelante el musical en un viaje personal de encontrarse a sí mismo.

¿Fue un reto para él?

Por supuesto, de hecho la serie se centra justo en eso: en el reto que era para él a nivel personal y profesional parar toda su carrera para hacer un musical en un teatro en Madrid en medio de una dictadura agonizante. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque la película se estrenó en España entre manifestaciones, gente rezando a la puerta de los cines...

¿Por qué cree que fue el elegido para interpretar este papel?

No lo tengo claro (risas). Me presenté a las pruebas y no contaba con que me seleccionaran porque no me veía mucho en el papel. Pensé que había otros actores que físicamente se podían parecer más al artista. Una vez allí me pidieron que cantase una canción. Entonces me animé con ‘Contra el aire’, un tema que no es muy conocido porque no es de sus grandes éxitos. Eso gustó mucho y fui pasando pruebas hasta lograr el papel.

¿Que sintió la primera vez que se vio en el espejo caracterizado?

¡Me quedé alucinado! Me acuerdo del momento en el que me miré por primera vez como Camilo. Estaba en una prueba ya con el pelo largo, el maquillaje, toda la caracterización... Me miré al espejo y me impresionó mucho porque no me veía a mí, lo veía a él, o a un híbrido entre los dos, pero yo no me reconocía. Me dije: No sé quién es esta persona que tengo delante.

"El gusanillo por el teatro me lo metió mi madre, que es lucense"

¿De dónde le viene su pasión por la interpretación?

Mi madre Josita, que es lucense como mi familia materna, me la inculcó desde niño. Me llevaba al teatro y me metió el gusanillo. La primera vez que fui a ver una obra tuve claro que quería dedicarme a esto. Ella me enseñaba además los artículos que publicaba El Progreso cuando actuaba en la ciudad.

La familia Jato tiene un don para la interpretación.

Sí, toda mi familia siempre ha tenido esa raíz interpretativa. Tienen mucho talento. De hecho dos de mis tíos abuelos emigraron a Buenos Aires y tuvieron un café-teatro allí.

La máscara del Zorro tuvo también algo que ver en su futuro profesional...

Antes de ir al teatro, cuando era más pequeño, estaba obsesionado con La máscara del Zorro de Antonio Banderas. La vi unas 20 veces. Un día le dije a mi madre que quería ser El Zorro y ella me reveló que era un actor. Yo le dije: ‘Entonces quiero ser actor’. Supe que quería dedicarme a eso.

Se fue a Madrid con 18 años, ¿fue duro?

Me adapté bien porque vine a la universidad y no tenía tiempo para aburrirme. Alterné mis estudios con clases de interpretación en la escuela Corazza. Y aquí me he quedado.

¿Cómo lleva la morriña?

Regular. Echo mucho de menos a mis padres y a mi tierra. En Madrid va todo muy rápido, hay mucha gente, atascos... Cuando vuelvo a casa el día dura un poco más y estoy más tranquilo. En calma.

¿Viene mucho a Lugo?

Sí; aunque vivo en Madrid, vengo siempre que puedo.

¿Cómo fue esa infancia en la ciudad de las murallas?

Preciosa. La familia de mi abuelo era de Laxosa, pero casi todos vivían en Lugo, en la Ronda da Muralla. Recuerdo comer en casa de mis abuelos, en una mesa en la que siempre había pan lucense, que aún sigo comprando. Pasé muchas tardes en la plaza de España, iba a comprar golosinas... Casi todos los domingos de mi infancia los pasé en esa ciudad y le tengo un gran cariño.

En Camilo Superstar tendrá que actuar... ¿Y cantar? (Risas).

Pues no lo sé aún. Hay temas que todavía se están decidiendo, pero probablemente sí que haya momentos en los que tenga que interpretar sus canciones.