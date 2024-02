"Cuando era pequeño, ya practicaba el 'rupestrismo' en las paredes de mi casa"

Decía Frida Kahlo que pintaba flores para que no muriesen nunca y Chencho Pardo Valdés (Outeiro de Rei, 1948) dibuja lugares para preservar instantes. El Monasterio de El Escorial, ciudades como Zaragoza o Santiago de Compostela, nada se le resiste a un artista que de niño ya practicaba el "rupestrismo" en las paredes de su casa. Ahora, y tras toda una vida al servicio del lápiz, recopila parte de su trabajo bajo el título Dibujos de ciudades, plazas y paisajes urbanos de España.

Esta edición de lujo contiene 45 de las láminas que el autor que ha realizado de diferentes localidades de la Península, escogidas bajo un criterio de "singularidad o distinción". Aunque en su trayectoria cuenta con varias publicaciones sobre la geografía gallega, Pardo se confiesa "con ganas" de que el público conozca su trabajo más allá de las fronteras galaicas.

"Nunca he llevado la cuenta de los paisajes urbanos que he dibujado de toda la geografía española, aunque calculo que su número oscila entre 250 y 280 dibujos", relata el artista. "Sé que son muchos, pero al fin y al cabo, llevo más de 45 años buscando el lugar idóneo para reflejar lo que veo", indica.

Y así arranca Pardo su trabajo. Cual escolar con sus bártulos, se traslada al lugar en cuestión para pasar "dos o tres días" visitando "sus monumentos de interés y tomando apuntes, aunque últimamente los complemento con la ayuda de una cámara de fotos", señala.

Ya en casa, el lucense se encierra en su estudio "acompañado siempre de música clásica mientras trascurren las horas en la mesa de dibujo". Servido de sus plumillas y acuarelas, Pardo mueve sus herramientas por el papel cual director lleva la batuta frente a una orquesta.

"Generalmente tardo unas dos o tres semanas en obtener el resultado", explica Pardo, "lo dejo reposar unos días en frío y si no me gusta, lo arreglo o lo repito". Un auténtico perfeccionista que cuenta, además, con una crítica de lujo: "la primera en ver mis dibujos es siempre mi mujer. Ella me indica si le gustan y yo se lo agradezco enormemente".

Preguntado por el paraje más complejo de Dibujos de ciudades, plazas y paisajes urbanos de España, el artista duda, aunque al mencionar sus favoritos, responde divertido y cauteloso que "a los hijos los quieres a todos igual, a los dibujos no".

TRAYECTORIA. Chencho Pardo lleva con los lápices bajo el brazo prácticamente toda su vida. "Cuando era pequeño ya practicaba el rupestrismo en las paredes de mi casa", afirma. Sin embargo, su vida pudo tomar un rumbo totalmente distinto: "Empecé a estudiar Derecho, pero comprendí que lo mío era dibujar".

Una vocación temprana que llevaría sus obras a lugares como el Reino Unido, bajo encargo de un británico maravillado con su trabajo sobre los paradores españoles. E incluso hasta la realeza: "Orozco me encomendó realizar el regalo institucional del Concello para la boda de los entonces Príncipes de Asturias y realicé una vista de la Muralla sobre la ciudad preciosa", confiesa.

Su amigo personal y director de El Debate, Bieito Rubido señala en la introducción de la obra que "pocos lápices han dibujado a España como lo han hecho los de Chencho Pardo". Y sin ninguna duda, el trabajo de este artista trasciende la frontera del papel.