"Empecei a facer dirección de arte no cine e namorei deste traballo"

Melania Freire Vázquez (Lugo, 1991) podía terse dedicado á música porque os seus pais foron integrantes de Fuxan os Ventos pero optou pola moda e polo cine. Na moda, traballou para Zara e Christian Wijnants e agora está en Nanushka. No cine, tamén triunfa. De feito, o próximo día 23 esta lucense será dobre finalista dos premios Mestre Mateo pola dirección de arte en O corno e por A pequena morte, que opta ao mellor videoclip.

Primeiro fixo Belas Artes e despois estudou Deseño de Moda. Diría que a moda é tamén unha arte?

É unha forma de expresión, unha forma de creación artística.

A súa estrea en pasarelas foi recoñecida nada menos que na

Fashion Week en Madrid, en 2019, na categoría de Mozos Talentos. Entrou pola porta grande?

Foi unha plataforma moi relevante a nivel de comunicación pero tampouco che garante nada. Daquela xa estaba traballando en Zara e xa fixera prácticas en Christian Wijnants, en Amberes. O recoñecemento na Fashion Week é a continuación do traballo de fin de grao en Belas Artes, inspirado nunha exposición retrospectiva de David Hockney no Tate Modern en Londres.

Deu tamén o salto ao estranxeiro, traballou para Christian Wijnants, en Amberes, e agora en Nanushka, en Budapest. Como foron estas experiencias?

Ambas as dúas son marcas de luxo, con procesos creativos máis lentos, aínda que na moda vívese un ambiente moi rápido. O que pasa é que nestas marcas vese máis interese polos produtos e polos detalles. En Christian Wijnants fixen patronaxe con propostas creativas. En Nanushka estou a facer máis deseño e interésame porque esta marca traballa moito coa tradición húngara desde o punto de vista contemporáneo.

Pensa en crear unha marca propia baseada na tradición galega?

É algo que me gustaría desenvolver pero no futuro. Por agora, non me atrevería pero si me gustaría explorar a tradición desde unha perspectiva contemporánea.

Foi tamén directora de arte en varias películas como O corno e Matria. Que papel fai unha deseñadora como directora de arte?

A miña aproximación é multidisciplinar e namorei deste traballo. Trátase de atopar a forma estética que o director pensa para a súa película a través do guión e dos espazos, coas cores (que crean unha atmosfera) e cos obxectos cos que cohabitan os actores. Ocupámonos tamén de crear os sets nos que suceden as accións da película. Agora vou traballar no filme Tralovento, de Eloy Domínguez Serén. E teño outro proxecto en Portugal.

Como leva a nominación a dous premios Mestre Mateo este ano?

Paréceme moi fermoso pero, sobre todo, vou ir desfrutar cos compañeiros esa noite.

Seus pais foron integrantes de Fuxan os Ventos, non lle deu pola música nalgunha ocasión?

Saínlles polo outro lado! Meu pai uniuse a Fuxan cando fixo a escenografía para Galicia canta ao neno. Lembro que cando gravaron o disco, era unha nena e estaba obsesionada con facer a portada. Agora, atopei a miña forma de estar no mundiño da arte.