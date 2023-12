Adra Pallón: "No Courel esquecinme das fotografías: quería axudar ás vítimas dos incendios"

O artista lucense Adra Pallón é historia viva do documentalismo. Xa desde neno, experimentaba coa cámara da súa nai, unha apaixonada da fotografía, xogando a capturar o momento desde os ángulos máis diversos. Agora, e convertido nun referente no ámbito fotográfico, expón a súa obra Intrahistorias: luz entre as cinzas de xeito gratuíto nos catro museos da Rede Provincial ata o mes de marzo do próximo ano.

O Museo de Lugo acolleu o día 19 a presentación da colección de fotografías centradas na cara máis dura dos incendios que arrasaron a provincia nos últimos tempos, encadrándose dentro dun ciclo que comezou hai cinco anos. "Neste capítulo en concreto, retratei os incendios do Courel ocorridos no ano 2022. Atopábame alí cubrindo os lumes e decidín incorporar a historia ao proxecto".

Unha experiencia especialmente dura para o artista con raíces en Outeiro de Rei e que o impactou nada máis chegar á zona: "Recordo chegar alí e pensar: unha cousa é o que che contan os medios, pero é algo totalmente diferente velo en directo".

O fotoxornalista chegou a establecer unha conexión especial cos afectados, esquecendo en ocasións o seu traballo. "Chegou un momento no que xa non me importaban as fotografías: o importante era ir alí e axudar no que podía. En moitas ocasións, sentíamonos impotentes", explica.

Un incendio devastador que provocou auténticos momentos de angustia e desesperación na zona, con lapas que "chegaban a alcanzar os 15 metros" e contra as que os efectivos loitaban a contrarreloxo. "Houbo momentos nos que tiñamos o lume a tan só cen metros e os bombeiros eran incapaces de paralo", destaca Pallón.

Unha realidade que o fotoxornalista soubo retratar á perfección, combinando o respecto pola situación coa súa singular concepción da fotografía: "Non quero que se fale de imaxes individuais, se non dunha idea máis ampla: a fotografía non pode ser complexa e debe suxerir preguntas ao público que as contempla".

O punto de vista da mostra é, sen dúbida, tan peculiar coma o do seu autor. A sala está dividida en dúas partes: por un lado, o monte ardendo e, por outro, as consecuencias duns lumes cada vez máis devastadores. Precisamente, é neste segundo grupo onde se encadra a fotografía que máis emociona a Pallón. "Na imaxe vese todo o verde da aldea de Vilar e a montaña queimada. Pon de manifesto como as árbores autóctonas poden termar do lume. O piñeiral de fóra é o que nos arrasa e supón unha forma de esquecemento", destaca.

Ademais das imaxes do Museo Provincial, ata o próximo mes de marzo o público poderá visitar de forma gratuíta fotografías de feirantes no Pazo de Tor; en San Paio de Narla, o protagonismo estará no rural e no Museo do Mar, amosarase a loita de Alcoa.

O fotógrafo lucense acadou este ano unha quincena de recoñecementos internacionais e nos que destaca o seu posicionamento entre os 25 novos talentos da fotografía a nivel mundial polos Lens Culture Emerging Talent Awards desde o pasado mes de novembro.

"Estos recoñecementos supóñenme ruído", confesa Pallón entre risas, "pero estou moi agradecido, é difícil vivir do meu traballo e estou levando a miña obra por todo o mundo. Foi un ano irrepetible".