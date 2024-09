"O corpo tamén é un grande arquivo impregnado de acontecementos"

Poderíase dicir que Prefiro condenarme é un libro de pousos, dos pousos que deixou a vida –co paso do tempo– na xornalista e académica chairega Margarita Ledo Andión.

Uns pousos en forma poética que compila nunha obra que presentou esta semana en Santiago, editada por Chan da Pólvora, e que se corresponden con distintos momentos vitais, desde aqueles primeiros versos da xuventude dos seus 17 anos ata os últimos que escribiu sen ter consciencia de que acabarían –tanto uns como outros– neste libro.

Arquivo

"Prefiro condenarme" foi unha frase que lle escoitei á miña nai cando era nova, con 17 anos, ao chou, e son destas cousas que quedan arquivadas no corpo porque o corpo tamén é un grande arquivo que se vai impregnando de acontecementos. E agora, que teño 73 anos, saíu esa frase da memoria ao corazón e púxena nun texto", explica Margarita Ledo.

Diario

Este libro non é unha escolma poética. "É un diario oculto entre as fendas no que, nalgúns versos, pódese seguir a miña traxectoria da colección Val de Lemos (dos anos 70) ou de distintas colaboracións que fixen para festivais, a revista Dorna, Radio Pirata de Barcelona onde lle daba forma poética ás noticias... Sempre parto de algo real e formalízoo como poema nunha pequena narrativa", afirma.

Margarita Ledo nega que Prefiro condenarme sexa unha escolma pero si é "unha compilación de temas que me foron configurando e na que inclúo, mesmo, notas ao pé de páxina de poemarios".

Plástica

No libro aparecen tamén poemas feitos a partir da obra plástica por petición propia do pintor Bernardo Tejeda, amigo de Margarita Ledo e outro máis que escribiu para un dos seus poetas de referencia, Luis Pimentel. En total, son 60 poemas os que aparecen no libro, que conta con ilustracións de Luis Moscardó e co comentario de Eva Veiga Da fenda ao desexo.

"Son poemas de distintas etapas. Hai algúns da mocidade, hai outros inéditos e tamén os hai máis recentes, do 2021", conta.

Desobediencia

Prefiro condenarme tamén é o título da súa última película. Dúas obras súas que comparten esa sentenza da súa nai que foi como un bálsamo para ela cando a oiu e que a retrotrae "á desobediencia á norma imposta" e ganduxa, apunta, "esa poética sobre as mulleres que saben construírse a súa propia independencia".