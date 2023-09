'O corno' se lleva la Concha de Oro y marca un hito en el cine en gallego

O corno, de la directora vasca Jaione Camborda, un drama rural sobre una matrona en la Galicia de finales del franquismo, se ha alzado con la Concha de Oro del 71 Festival de San Sebastián, que reconoce así al primer largometraje rodado en lengua gallega que competía en la Sección Oficial. La cinta se rodó en varias localizaciones de la provincia de Pontevedra, fundamentalmente en A Illa de Arousa e en Vilanova.



Camborda, la cuarta mujer en ganar este premio de forma consecutiva, ha destacado la importancia de "las referentes que abrieron camino" en el cine y ha compartido el premio con "las cineastas que están por venir".

El Premio Especial del Jurado, el segundo en importancia, ha sido para Kalak, un drama sobre abusos infantiles de la guionista y directora sueca Isabella Eklöf, que también se ha llevado el premio a la mejor fotografía.

La Concha de Plata a la mejor dirección también ha sido para dos mujeres, las taiwanesas Peng Tzu-Hui y Wang Ping-Wen por su ópera prima, Un viaje en primavera, un poético retrato sobre el matrimonio y el duelo rodado en analógico y en idioma taiwanés.

Si los premios principales los han acaparado mujeres directoras, los de interpretación, que desde 2021 no distinguen categorías de género, han sido para hombres.

La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ha recaído, ex aequo, en el actor argentino Marcelo Subioto, por la comedia filosófica Puan y el veterano japonés Tatsuya Fuji, de 82 años, por el drama sobre la demencia Great absence.

Y la de mejor interpretación de reparto en el español de origen armenio-libanés Hovik Keuchkerian, por su papel en Un amor, de Isabel Coixet.



Puan, escrita y dirigida por Benjamin Naishtat y María Aiché, se ha llevado también el premio del jurado al mejor guion por una historia ambientada en el mundo universitario que invita a aparcar las luchas de egos para defender la educación pública.

Naishtat, que en 2018 ganó el premio al mejor director por Rojo en este mismo certamen, ha dedicado este nuevo reconocimiento "a los docentes que nos enseñaron a escribir y a pensar en la República Argentina".

El Premio Horizontes Latinos también viaja a Argentina. El ganador ha sido El castillo, de Martín Benchimol, un relato que combina documental y ficción, que habla de las diferencias de clase a través de la historia de dos mujeres que heredan un palacio decadente en medio de la pampa argentina.

Eduardo Williams, premio Zabaltegi Tabakalera por El auge del humano 3, ha agradecido la presencia de todos los equipos argentinos en San Sebastián para "dar visibilidad al problema de la cultura y el cine" en su país, a causa de "las propuestas neoliberales y fascistas que están presentando algunos candidatos".

El jurado que ha fallado el palmarés lo ha presidido la cineasta francesa Claire Denis y ha estado compuesto por la actriz española Vicky Luengo; la china Fan Bingbing; la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego; la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe; el productor húngaro Robert Lantos y el director alemán Christian Petzold.





TRÁILER DE O CORNO

Palmarés completo del Festival de San Sebastián

Concha de Oro a la Mejor Película: "O corno", de Jaione Camborda.

Premio Especial del Jurado: "Kalak", de Isabella Eklöf.

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Peng Tzu-Hui y Wang Ping-Wen, por "Un viaje en primavera".

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo para Marcelo Subioto, por "Puan", y Tatsuya Fuji, por "Great absence".

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Hovik Keuchkerian, por "Un amor".

Premio a la Mejor Fotografía: "Kalak".

Premio al Mejor Guion: Benjamin Naishtat y María Aiché, por "Puan".

Premio Nuevos Directores: Diwa Shah, por "Bahadur the brave".

Premio Zabaltegi Tabakalera: "El auge del humano 3", de Eduardo Williams. Mención especial para "El juicio", de Ulises de la Orden.

Premio del Público Película Europea: "Yo, capitán", de Matteo Garrone.

Premio del Público a la Mejor Película: "La sociedad de la nieve", de Juan Antonio Bayona.

Premio Horizontes Latinos: "El castillo", de Martín Benchimol.

Premio TCM de la Juventud: "La estrella azul", de Javier Macipe.

Premio WIP Latam : "Los domingos mueren más personas", del argentino Iair Said.

Premio EGEDA WIP Latam: "Los domingos mueren más personas", del argentino Iair Said.

Premio WIP Europa: "Mannequins", de Michael Fetter Nathansky.

Premio "Otra mirada" de RTVE: "The Royal Hotel", de Kitty Green.

Premio Irízar del Cine Vasco: "El sueño de la sultana", de Isabel Herguera.

Premio Feroz Zinemaldia: "Un amor", de Isabel Coixet.

Premio Cooperación Española: "La estrella azul", de Javier Macipe.

Premio Eusko Label: "Latxa", de Mikel Urretabizkaia.

Premio Culinary Zinema: "A fuego lento", de Tran Anh Hung. EFE