De Cora: "La respuesta de Mario a su viuda nace del dolor y el resentimiento"

El escritor y director general de El Progreso José de Cora presentó este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid su última novela, Habla Mario, un homenaje a Miguel Delibes en el centenario del nacimiento del autor, que se cumplirá en 2020. En la obra permite que se desquite el marido fallecido de Menchu en Cinco horas con Mario.

El autor explicó que la novela fue escrita "desde la admiración por Delibes y su Cinco horas con Mario" y que en ella ha querido retratar "la otra parte, la respuesta de Mario a su mujer, una respuesta nacida del dolor y del resentimiento, pero a la vez llena de humor y desenfado, donde da cuenta, punto por punto, con ironía, de los conflictos de su matrimonio y de la España de aquel año de 1966" en la que transcurre la obra de Delibes.

Igual que hiciera él, De Cora aborda "los asuntos eternos del ser humano: la culpa, la soledad, la incomunicación, el sentido de la vida".

Intervinieron también en la presentación el presidente de Edhasa, Daniel Fernández; el conde de Fontao, José Manuel Romero, y el delegado del director de la Casa, José Ramón Ónega.

El editor, Daniel Fernández, apreció que la novela "no es exactamente la revancha de un difunto, pero casi... En estos tiempos del Me Too, Mario parece levantarse de su tumba para vindicarse ante su viuda, y la madre de las cinco horas de discurso y reproches que Delibes transcribió en su día". "José de Cora ha dado ahora voz al difunto para que el pobre tenga un postrero derecho de réplica. Aunque ni a él mismo le satisfaga ni consiga apaciguar su alma, que ya está del otro lado", valoró.

Para el conde de Fontao, la novela del lucense "es un homenaje de una gran ambición y de un gran alcance y un excelente resultado". "Una de las grandes aportaciones a la narrativa fue la estructura constructiva de la novela de Delibes: un largo monólogo lleno de intuiciones, sensibilidad y profundidad", mantuvo. "Este titánico esfuerzo literario es el que se atreve afrontar José de Cora: ahora desde la perspectiva del difunto, que va a aparecer ante nuestros ojos con su enorme personalidad tal y como nos la hizo suponer Delibes", añadió.

Romero calificó de "precisa, compleja y acertada" la construcción de este personaje, que "se adorna además con un inteligente sentido del humor y la ironía de una hondura muy galaica que es la brillante señal adicional de identidad de este Mario". "Estamos ante un interesantísimo 'juego de espejos' que supone el mejor homenaje al inspirador", al tiempo que hace posible descubrir "la brillantez literaria y la calidad humana de un novelista eximio, José de Cora".

José Ramón Ónega, natural de Pol, recordó sus vínculos con el diario El Progreso. Elogió también el trabajo actual De Cora en las páginas de El Progreso "recobrando o resucitando personajes del siglo XIX y del XX que dejaron huella" y afirmó que "cuando se adentra en la novela se percibe el poder de su forma excepcional de exponer, describir y narrar".

Entre los numerosos asistentes al acto se hallaban el diputado por Lugo Jaime Eduardo de Olano, los periodistas y escritores Jenaro Castro, Carlos G. Reigosa, Alfonso S. Palomares, Milagros Frías y Ramón Pernas y el político Ángel Mario Carreño.