"Contarei as noticias do Lugo dos anos 60 e 70 pero con música da época"

Fáltalle pouco para os 70 e confesa sentirse "moi ilusionado" ante o novo proxecto que ten por diante esta mesma semana: Los pódcast de Paco Nieto y amigos. Esto me suena. Trátase dunha serie de pódcast que o locutor Paco Nieto —con 47 anos de vida radiofónica na Cope e en Radio Lugo— gravará e colgará no xornal dixital de El Progreso, semanalmente, a partir do vindeiro sábado.

"Serán pódcast baseados naquel programa que fixen en Radio Lugo, desde o ano 2000 ata 2015, Esto me suena pero non será un refrito do que xa saíu. Cada pódcast será novo aínda que garden semellanzas, en temática, co programa", explica.

Cada mes, colgaranse catro pódcast de Paco Nieto, pero tamén algún máis de músicos lucenses colaboradores. "Un gravarao Aquilino Jacob, exmembro do grupo heavy lucense Épsilon, que falará da historia da banda e presentará seis ou sete cancións. Tamén haberá outros dous, presentados por Bambi e Fito, de Los Contentos", comenta Nieto.

A duración dos pódcast oscilará entre os 35 e 40 minutos. Paco Nieto tamén contará coa colaboración mensual doutro profesional da radio, Paco Pelegrín. O primeiro espazo gravado titularase ‘Country Road’ e irá sobre música folk norteamericana.

O primeiro pódcast que gravará Paco Nieto e co que estreará a serie este sábado tratará sobre a historia da radio musical en España.

Para iso, recuperará as voces e as carátulas dos programas de locutores tan coñecidos como Carlos Tena, Joaquín Luqui, Pepe Domingo Castaño, José María Íñigo, Manolo Lombao, Tomás Martín Blanco ou Nonito Pereira.

"Toda esta xente fixo programas que forman parte da historia da radio musical como, por exemplo, Los 40 Principales, Cabalgata fin de semana, Vuelo 605 o El gran musical", dice Paco Nieto.

Outro dos temas que abordará o locutor lucense nos seus pódcast será a música de cine.

"Recuperarei bandas sonoras famosas de películas como El padrino ou West Side Story e, ademais, de lembrar a música tamén reproducirei algún fragmento de significativo dos diálogos, dun minuto de duración", adianta.

A historia da radio musical, os grupos de Lugo, a música de cine... pero tamén Paco Nieto buceará na historia cotiá dos lucenses dos anos 60 e 70. Para iso, botará man da hemeroteca de El Progreso para, desde aí, recoller noticias de ámbito social, non político, que describan como era o Lugo deses anos.

"Contarei as noticias pero acompañareinas de cancións da época para retrotraernos a esas décadas", di Nieto.

Non serán as únicas décadas en seren repasadas. Nieto tamén fará pódcast sobre a música dos anos 40, na posguerra, "onde predominaban as coplas e na radio, os programas de ‘discos dedicados’" e tamén dos anos 50.

"Penso facer algo tamén sobre a historia do rock. Serán tres pódcast onde se amosarán quen foron os pioneiros desta música que supuxo toda unha revolución", afirma Paco Nieto, que adianta tamén outro monográfico sobre as cancións que levou España a Eurovisión dos 60 aos 90.

Para os seus fans —que ten moitos— será unha gran vantaxe poder escoitar os pódcast cando queiran ao permaneceren colgados na web. Deste xeito, xa non se dará o caso daquela seguidora do programa en Radio Lugo, que se emitía os sábados de doce a dúas e que un día lle dixo a Paco Nieto: "Gústame tanto o teu programa que non dou ido facer a compra ata que rematas!".