Constantino Bértolo defiende en Lugo al editor que aporta e interviene

Constantino Bértolo, que fue director de Debate y de Caballo de Troya, habló en Lugo sobre Una poética editorial, un libro en el que reúne ensayos y entrevistas en las que expone que el editor debe ser alguien que aporta, indaga y contagia en el campo literario, al ser responsable de la selección de los títulos que se van a publicar.

Nacido en Navia de Suarna en 1946, Bértolo señala en su obra que "lentamente los valores del márketing son interiorizados por escritores, críticos, lectores y editores". Como consecuencia, "el márketing se introduce en la escala de valores de lo literario", lo que conduce a que "un argumento atractivo desde el punto de vista de un responsable de márketing (un crimen con morbo, una aventura de capa y espada,...) acaba por ser interiorizado por el sistema literario como un buen argumento literario". Paralelamente a esa rebaja de exigencia en el contenido, "una escritura que no plantee esfuerzo alguno al lector se constituye como ejemplo de prosa eficaz y eficiente, actual".

Esa pérdida de lo literario en la literatura marca lo que el autor llama "la poética posmoderna de la lectura", que señala como "dominante" en la actualidad. "Ofrece dos notas novedosas: leer es un placer que no solo no requiere esfuerzo, sino que es lo contrario a él, y, segundo, no hay lecturas mejores que otras pues todo juicio lector es relativo y el gusto pertenece a la esfera de lo íntimo y privado", denuncia el editor ya jubilado.

El escritor estuvo acompañado por el crítico de libros de El Progreso Javier Nogueira en un acto en la librería Trama.