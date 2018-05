O Consello da Cultura Galega concede as súas primeiras 'Medallas de Honra'

Pablo Figueroa Dorrego, Ana Paula Laborinho e, a título póstumo, Francisco Lores Mascato, foron galardoados este mércores coas primeiras 'Medallas de Honra' concedidas polo Consello da Cultura Galega. O acto estivo presidido polo titular do Goberno galego e presidente honorífico desta institución, Alberto Núñez Feijóo, a quen acompañou o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e o do organismo organizador, Ramón Villares.

As Medallas do Consello da Cultura Galega ( CCG) foron creadas para recoñecer a aquelas persoas físicas que colaboran coa institución principalmente na acción exterior de difusión e promoción da lingua e da cultura galegas. É A primeira vez que se outorga este galardón, que non ten dotación económica.

Laborinho dedicou o galardón á relación que une a Galicia e Portugal e ás persoas que traballaron para fortalecer esa relación

OS PREMIADOS. Ana Paula Laborinho, profesora da Universidade de Lisboa, é a primeira persoa non nada en Galicia merecedora deste galardón cultural.

Laborinho, que recibiu a Medalla de mans do titular da Xunta de Galicia, foi presidenta do Instituto Camões e actual directora en Portugal da Organización de Estados Iberoamericanos para a Educación, Ciencia e Cultura. No seu discurso, a profesora destacou o seu apoio decisivo á entrada do Consello da Cultura Galega como observador na Comunidade dous Países en Lingua Portuguesa ( CPLP), creando espazos para a cultura e a lingua galegas no ámbito da lusofonía.

O lucense Pablo Figueroa Dorrego tivo un destacado papel como promotor da cultura de Galicia desde o seu posto na Embaixada en Brasil

Ana Paula Laborinho dedicou o galardón recibido á relación que une a Galicia e Portugal e en particular ás persoas que traballaron para fortalecer esa relación.

Pola súa banda, o diplomático lucense Pablo Figueroa Dorrego, a quen entregou a Medalla o presidente do Consello da Cultura Galega, tivo un destacado papel como promotor da cultura de Galicia desde o seu posto de conselleiro laboral na Embaixada española en Brasil. Destaca, ademais, a súa colaboración coa institución para facer máis visible a lingua galega no ámbito cultural lusófono.

Villares: "Quixemos fuxir dun autorrecoñecemento corporativo, non tanto polo orgullo mal entendido senón por coherencia institucional"

O CCG entregou unha terceira Medalla, a título póstumo, a Francisco Lores Mascato, quen foi secretario xeral da Federación de Sociedades Galegas e impulsor decisivo do Museo dá Emigración Galega, creado en Buenos Aires en 2005. Lorena Lores, filla do homenaxeado, recolleu a distinción outorgada ao seu pai de mans do presidente do Parlamento de Galicia, e cantou para o público asistente o tango Balada para a miña morte, dos compositores Horacio Ferrer e Astor Piazzolla.

O presidente do Consello da Cultura Galega abriu o acto e xustificou a iniciativa da institución que dirixe no ánimo de "distinguir, como operación intelectual, e agradecer, como operación afectiva". "Quixemos fuxir dun autorrecoñecemento corporativo, non tanto polo orgullo mal entendido senón por coherencia institucional", que deriva, dixo Villares, "da propia evolución histórica da institución.

Feijóo reivindica aos galegos como "un pobo único e diverso, sen fracturas" que "comparte unha cultura"

O dirixente do CCG dixo que as tres persoas premiadas "encarnan" a realidade da emigración, en Francisco Lores; a diplomacia de Pablo Figueroa para posicionar a emigración galega no imaxinario das sociedades de destino, principalmente nas iberoamericanas, e a "sensibilidade entusiasta" de Ana Paula Laborinho "para a causa da cultura galega".

O acto pechouno o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, quen destacou que os galardoados coas Medallas do Consello da Cultura Galega son a proba de que os galegos "somos un pobo único e diverso, sen fracturas, que comparte unha cultura que non é de ninguén e que quere incorporarse ás grandes correntes culturais, tal e como é". Feijóo trasladou palabras de recoñecemento para o presidente do CCG e para a institución pola folla de ruta seguida para modernizar a xestión da cultura, así como pola promoción activa da lusofonía.

Dos galardoados, o máximo mandatario galego destacou a traxectoria de Pablo Figueroa, citando especialmente a súa etapa como director da EGAP; sobre Ana Paula Laborinho lembrou os numerosos logros alcanzados polo Instituto Camôes na etapa por ela presidida, desde a extensión da presenza do portugués, ata a súa introdución como lingua estranxeira en varios países, e lembrou que Francisco Lores fixo da cultura galega algo universal e próximo á vez.