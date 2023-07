"Coñecer a música tradicional foi como namorar"

XABIER DÍAZ é un deses artistas que non para quedo. O coruñés, lonxe de quedar fóra das efémeras correntes que rodean a industria da música actual, ten moito que achegar ou, máis ben, ten moito que recuperar. E isto é así porque despois de máis de 30 anos traballando en proxectos de música tradicional galega, segue sorprendendo. O seu último proxecto con Adufeiras de Salitre é toda unha viaxe cara á historia popular galega, rescatada polas diferentes xeracións de mulleres que a cantaban, e que presentan cunha perspectiva do século XXI e moito amor.

Como xurdiu a idea de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre?

É unha historia un pouco longa, porque xurdiu dunha maneira diría que casual. Eu estaba a dar clases de percusión tradicional hai cousa de doce anos, despois do meu paso por Berrogüetto, e estaba a preparar ou meu primeiro disco en solitario, entón pensei que sería bonito que algunhas das miñas alumnas participaran no disco. Ao probar deime conta de que aquilo soaba moi poderoso. Así que decidín facer dous ou tres temas en conxunto e ao final acabaron participando en todos. Pensei que asociarme con elas, cun enxame de mulleres que tocaban a percusión e cantaban podía ser o seguinte paso que eu ía dar. Tras tocar en 15 países polo mundo adiante e despois de facer case 400 concertos, aquí estamos.

Como foi a selección das compoñentes das Adufeiras de Salitre?

Daba clase en Ferrol, Santiago e na Coruña, aquilo foi unha sorte de selección. Viñeron das tres escolas. Antes eran alumnas e agora considero que son compañeiras, profesionais solventes que comparten escenario comigo.

O nome de onde vén?

Adufe é o nome que recibe o instrumento, o pandeiro cadrado, e a raíz etimolóxica vén do norte de África, de ‘duff’, que é unha palabra árabe. Adufe mantense en lugares como Portugal pero aquí foi desaparecendo e tamén me parecía bonito recuperalo. Así que a que tanxe un adufe é unha adufeira.

Á hora de facer fronte aos problemas, son 10 mulleres fronte a tres homes, como se leva?

O papel que eu xoguei foi tamén o de produtor, entón a música dalgunha maneira pasa polo meu filtro. Podería dicirse que me convertín no arquitecto do proxecto, deseñando un pouco o corpo e logo poñéndoo en común cos meus músicos. Se non, entendo que sería moito máis complicado.

Vostede vive da música tradicional, cree que es un dos afortunados que pode vivir deste arte?

Si, eu vivo da música hai moitísimos anos, practicamente dende que teño 20 anos. Considero que son un afortunado, pero tamén me gustaría que isto se convertise en algo normal e natural. Gustaríame que unha masa importante da xente que se está dedicando á música tradicional dende unha perspectiva amateur que o fixera dun modo profesional, porque dende logo é o xeito que che permite facer as cousas ben.

Algún consello ás novas xeracións que se queiran dedicar á música?

O único consello que lles daría é que non atendan a ningún consello. Eu penso que os máis novos o que teñen que ser é irreverentes. Que fagan o que lles pete, e que non teñan en conta o que aconteceu antes. Que se sintan libres para expresarse coa súa linguaxe. Un bo exemplo serían as Tanxuguerias.

O fenómeno das Tanxugueiras afectou ó mundo da música tradicional?

Dende logo axudou a que se visibilice, calquera proposta que afonde na visibilidade destas músicas é positiva. O feito de que un grupo coma forman elas ocupe un espacio importante da música máis ‘mainstream’ é súper positivo para nós tamén, así que eu felicítome e felicítoas porque ademais as quero moito e me alegro por elas.

Así coma elas se presentaron ao Benidorm Fest, vostede presentaríase a Eurovisión?

Non, non porque creo que non é o meu espazo. Elas son novas, eu teño 54 anos. Penso que o meu camiño na música difire moito do ‘mainstream’. É como si houbera unha grande autoestrada pola que transitan todas estas propostas máis comerciais, mentres que nós vamos por unhas vías alternativas, creando a nosa carreira con máis lentitude. Pero a min me agrada moito pensar que vou chegar á meta moi tarde. Agora teño a sensación de que as carreiras son moi explosivas, pero moi curtas, e a min no me vai a pasar iso.

Falando dese público fiel, que esperan de vós?

Nós intentamos transmitir a idea fundamental dunha tradición secular que foi transmitida por xeracións de mulleres, e dalgunha maneira perpetuar unha parte importante do noso ADN en forma musical. E, sobre todo, buscamos a complicidade do público. Somos tremendamente interactivos coa xente porque a música popular é iso, unha celebración colectiva na que se bailaba e se tocaban estas pezas que chegaron a nós polas nosas avoas e tataravoas. Por suposto as interpretamos dende unha perspectiva do século que nos toca vivir. Somos dun lugar moi peculiar, dun recuncho aquí da Península Ibérica, cun idioma propio, cunha cultura diferenciada, e penso que temos un compromiso coa nosa terra. No noso caso, tocounos facelo así e nos sentimos afortunados.

Dende que comezou, sempre tivo esa inquedanza pola tradición?

Crieimei e medrei no que eu chamo a ‘universidade das señoras maiores’, que me aprenderon todas esas músicas e tiven a oportunidade de participar nalgunhas agrupacións de música tradicional, como Xacarandaina. Estiven en contacto con persoas que dalgunha maneira vivían esa mesma paixón pola música tradicional e iso fixo que deixara a miña carreira de Arquitectura. Foi como namorar, deime conta moi pronto de que aquilo me enchía. E dalgunha maneira tamén era algo que afondaba nese amor polo sitio no que vivo.

Ao Festival de Ortigueira non é a primeira vez que vai…

Non, penso que é a cuarta vez que vou. A primeira fun con Bellón Maceiras, despois con Berrogüetto, un concerto moi emocionate que teño gardado na memoria, e anos despois volvín con Budiño.

Pecha o festival, que supón iso?

Dende que se creou a banda, non tivemos a sorte nin a oportunidade de tocar en Ortigueira así que vamos con todo. Intentaremos que este concerto quede na memoria colectiva reproducindo unha daquelas vellas foliadas. Cando te asomas nese escenario notas esas cóxegas, para nós é moi especial tocar en Ortigueira, case unha sorte de catedral, aínda que todos os espazos son emblemáticos.