"'El conde de Montecristo' va de vengarse confinado"

Mi película favorita es Blade Runner, del año 1982. Me gustaría mudarme para siempre a la visión del director, Ridley Scott, y escapar de este guion de Steven Soderbergh.King Tiger, que está en la plataforma Netflix. La trama explica sobre cómo llegó el mundo a ser gobernado por domadores de tigres de Oklahoma.La novela El conde de Montecristo, escrita por Alexandre Dumas. Cuenta el modo en que se puede planificar una venganza desde el confinamiento.Elijo la canción Where Streets Have No Name, que apareció en el disco ‘Joshua Tree’, de la banda irlandesa U2. Que suene bien alta donde las calles no tienen gente.Escojo un cómic. Se trata de Watchmen: Moore/Gibbons. Es una obra sobre el ocaso de los superhéroes en tiempos de guerra fría.