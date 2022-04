Café Quijano, Tanxugueiras y OBK actuarán en la provincia en los Concertos do Xacobeo

Más de 300 artistas participarán en los Concertos do Xacobeo, algunos ya conocidos, de la mano de festivales como Atlantic Fest, Resurrection Fest, O Son do Camiño, Port América o el Festival do Mundo Celta de Ortigueira, con carteles que ya son públicos.

Actuarán en la provincia de Lugo este verano Tanxugueiras (el 19 de junio en Cervo y el 23 de septiembre en Portomarín), Roi Casal (25 de junio en Sarria), Los Secretos (15 de julio en Monforte), La Guardia y Danza Invisible (11 de agosto en Palas), Hombres G (15 de agosto en Lugo), Beret (16 de agosto en Vilalba), Rafa Sánchez y OBK (26 de agosto en Ribadeo) y Café Quijano (17 de septiembre en Mondoñedo).

El vicepresidente primero de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda ha presentado el programa ante los patrocinadores, de los Concertos do Xacobeo. En ella ha participado también el conselleiro de Cultura en funciones, Román Rodríguez, entre otras autoridades, como la responsable de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

Presentado por el actor Luis Iglesia, el acto contó también con la actuación musical de Andrés Suárez, y ha servido también para revelar algunas novedades como que uno de los conciertos estrella en Vigo del Xacobeo será el de C. Tangana el 21 de agosto, según consta en la web concertosdoxacobeo.gal, en la que se pueden comprobar todas las fechas y lugares de las actuaciones programadas.

También se suman al listado de artistas que participarán en los conciertos del Xacobeo Luis Fonsi (15 de agosto en A Coruña) y Rufus Wainwright (2 de julio en Vigo); Placebo (26 de agosto en Ourense) y Simple Minds (27 de julio en A Coruña), entre otros.

Además, tras varios días de polémica entre la Xunta, el Ayuntamiento de Vigo y el Celta por un concierto de Muse, fuentes del departamento de Rueda confirman que la banda británica estará en Galicia, aunque no está cerrada la ubicación. En los últimos días se había barajado la posibilidad de que, tras caerse la opción de la ciudad olívica, podría tocar en A Coruña o Santiago.

ESPECTÁCULO "DESCENTRALIZADO". La Xunta defiende que ha diseñado un espectáculo descentralizado que quiere dar protagonismo al carácter global de un evento internacional como es el Xacobeo que se reparte por todos los rincones de Galicia. Esta voluntad se explicitó, durante el acto, con un vídeo que recorría Galicia con un camino que se detenía en los puntos de cada concierto.

La programación de Concertos do Xacobeo incluye 70 eventos musicales en las cuatro provincias gallegas con actuaciones de diferentes estilos y para todos los públicos. Estarán Rosalía, Luis Fonsi, Marc Anthony, Imagine Dragons, C. Tangana, Hombres G, Bunbury, Rozalén o Placebo, y habrá figuras del panorama nacional como Beret, M-Clan, Taburete, Los Secretos, Coque Malla, Víctor Manuel o Miguel Ríos.

También se cuenta con representantes de la música gallega como Iván Ferreiro, Xoel López, Tanxugueiras o Roi Casal.

Los interesados podrán consultar la programación a partir de hoy en la página web concertosdoxacobeo.gal, que se irá actualizando periódicamente, ya que la programación podría sufrir variaciones y se prevé que haya nuevas incorporaciones. También podrán hacerlo en las distintas páginas web y redes de los festivales y ciclos de los conciertos previstos.

"UN XACOBEO HISTÓRICO". El vicepresidente primero en funciones destacó en la presentación del programa que el evento musical será "la memoria colectiva que dejará huella entre todos los que participen en un Xacobeo histórico".

Alfonso Rueda recordó que en este Año Santo en el que Galicia recupera la ilusión tras la pandemia se está registrando un récord de peregrinos a los que invitó a sumarse a la oferta cultural, lúdica y musical programada para un evento de trascendencia universal.

"Tenemos un cartel a la altura de lo que Galicia merece, un cartel que repartiremos por los Caminos para recibir a turistas y peregrinos con el afecto y la hospitalidad que siempre nos caracteriza. Esto es lo que estábamos esperando desde hace mucho; esto es Xacobeo en estado puro", ha esgrimido, antes de trasladar su agradecimiento a todas las empresas patrocinadoras.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade en funciones, Román Rodríguez, se refirió a la ilusión y simbolismo que supone recobrar las grandes celebraciones culturales que durante los últimos años identificaron el Xacobeo.

Además de destacar el "enorme revulsivo" que estos conciertos supondrán para todos los profesionales de la cultura y, por extensión, al conjunto de la economía gallega, a la espera de que el Año Santo sea un "verdadero dinamizador y un multiplicador tanto de la actividad como del consumo cultural".