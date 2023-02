"Componer el himno del Breogán fue mágico"

David Prado (Lugo, 1986) vuelve a los escenarios con su nuevo proyecto Faro de luz, el más "cuidado, maduro y personal" de todos los que ha llevado a cabo.

¿Cómo fue Prado de niño?

La música tuvo un papel fundamental en mi infancia. Llevo tocando desde los 8 años la guitarra, porque mi mamá siempre quiso que en casa tuviéramos otras formas de expresarnos: a mi hermana la llevó a aprender piano y a mí me impulsó a tocar la guitarra. Ella no había tenido la oportunidad de hacerlo y siempre tuvo claro que nosotros, al menos, teníamos que tener esa opción. En su caso, además, asistía desde pequeño a clases en el conservatorio.

¿Sentía mucha presión?

A veces, sí. Aunque te guste, es muy sacrificado. En muchas ocasiones tenía ganas de tirar la toalla, sobre todo en la adolescencia. Con 8 años, era un niño ilusionado que iba a aprender a tocar la guitarra, pero, de adolescente, quería hacer cosas con mis amigos, y compaginar la música con el instituto y con la vida social era complicado.

Sin embargo, muchos artistas dicen que en la adolescencia empezaron a ponerle más ganas a la música porque se volvían más exitosos socialmente. ¿Fue su caso?

No es que ganar popularidad fuera el motivo principal cuando me ponía a tocar, pero sí es cierto que era gratificante recibir alabanzas de la gente del instituto: sentía que estaba haciendo algo bien y que estaba en el sitio que tenía que estar. Ese refuerzo positivo del entorno me animaba a seguir.

Cuando acabó el instituto decidió estudiar Trabajo Social, ¿por qué?

Quería tener otro tipo de formación, más allá de la música, y quería vivir esa etapa universitaria, que es muy bonita porque te permite compaginar mejor la música con los estudios. En realidad, la Universidad fue un momento clave para mí.

¿Por qué?

Porque empecé a dar mis primeros conciertos en Salamanca, que es donde estudiaba, y vi que esto podía realmente ir a más. Digamos que en esa etapa yo me di cuenta de que había un público, más allá de la gente de mi entorno, al que le gustaba lo que yo hacía.

¿Y ahora se dedica exclusivamente a la música o también ejerce como trabajador social?

Ni una cosa ni la otra. Hace tiempo que me alejé de Trabajo Social, pero sí que tengo otro curro, por que el mundo de la música es muy complicado.

A pesar de las dificultades, ha hecho cosas con las que me imagino que soñaba cuando era pequeño, como componer el himno del Breogán.

Sí, eso es algo que va a quedar ahí expuesto de por vida. Para mí fue muy emocionante porque soy socio del propio club y he podido vivir en directo muchas veces ese momento mágico de la afición cantando algo que yo he compuesto. Es algo muy mágico acabar componiendo y cantando el himno de mi club, es el sueño de cualquier artista y es algo tan especial que es que ni siquiera de niño me lo podía imaginar.

Supongo que en momentos así, cuando escucha a la gente de su equipo cantar un himno que ha compuesto usted, se debe sentir muy agradecido con su madre por apuntarle a guitarra a los 8 años.

Desde luego que sí. Ahora pienso en cuando era un adolescente rebelde y a veces le decía a mi madre que no quería continuar dando clases de guitarra y ella me animaba a seguir aprendiendo... Solo puedo sentir gratitud por ella.

En sus canciones habla mucho de amor. ¿Lleva una vida intensa en ese sentido?

El amor es lo que mueve todo, no solo el amor romántico, sino el que uno siente por su ciudad, por su profesión o por su familia. Hay canciones en las que hablo de amor y la gente piensan que es por una historia romántica, y no siempre es así. En cualquier caso, lo bueno de ese tipo de letras es que generan mucha identificación, porque todo el mundo ha vivido una historia de amor.

Ha tenido la oportunidad de cantar con artistas que usted admiraba. ¿Cómo ha vivido esos momentos?

Son instantes muy especiales, como la primera llamada que recibí de Andrés Suárez para subirme con él a un escenario. Es algo que está en mi recuerdo para siempre.

¿Cómo surge el concierto del sábado 11 de febrero en la Jagger?

Surge con motivo de mi último LP, ‘Faro de luz’, que es el más cuidado, maduro y personal de todos. Para presentarlo, he organizado una serie de conciertos por España y quería que el primero de todos ellos fuera en Lugo, porque el público siempre me ha acogido muy bien y quería mostrarles este nuevo proyecto, en el que voy a estar centrado en los próximos meses.

¿Qué opina de la labor de las salas de conciertos en la ciudad?

Las salas en Lugo tienen una cosa muy buena, que es que te dan mucha comodidad para actuar —porque están muy bien acondicionadas— y mucha cercanía con el público. Hacen una labor de apoyo a los músicos y a la música en directo muy grande.