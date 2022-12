"No sé cómo los españoles cenáis a las diez de la noche, para mí es un calvario"

Julie Andrieu es uno de los rostros más conocidos de la cocina francesa gracias a su programa Las recetas de Julie, que en España emite con gran éxito La 2. Con ayuda de un traductor, la entrevista se desarrolla durante la visita que la cocinera realizó a España para promocionar su nuevo libro –del mismo título que su programa– en el que se adentra desde el toque francés en la cocina internacional. No tanto en la española, de la que solo incluyó un plato, Pastel vasco de cereza.

La cocina ha sido un mundo de mujeres, en el que han triunfado los hombres. Usted es una excepción ¿por qué?

No soy la excepción, menos mal. Ha habido muchas mujeres en el pasado y actualmente que tienen carreras fabulosas en la cocina como Anne-Sophie Pic [tres estrella Michelin con la Maison Pic en Valence] o la repostera Christelle Brua [elegida mejor pastelera del mundo], pero como periodista en Francia, por ejemplo, hay muchas periodistas francesas mujeres pero tal vez menos expuestas mediáticamente que yo.

Otra Julia, de apellido Child, fue otra pionera con su libro El arte de la cocina francesa y con sus programas de televisión en Estados Unidos. ¿Llegó a conocerla?

Por desgracia no llegué a conocerla, pero me inspiré en su libro. En realidad lo que ocurrió es que en un programa de televisión me pidieron estar presente y hacer un plato de cocina de Julia Child, que tenía que servir a Meryl Streep que era la invitada ese día. Para ser sincera nunca había abierto sus libros, pero hice su boeuf bourguignon (buey al bourguignon) y es el mejor que he hecho nunca.

Fue una lección porque la receta estaba en tres páginas, incluso cuatro, y todo estaba explicado, a la americana, cada detalle, incluso cuál tenía que ser el intervalo entre los trozos de carne cuando se ponían. Y tenía razón porque si los trozos están demasiado cerca produce un efecto de vapor, de ebullición y no se van a dorar. Es extraordinario lo que ha hecho.

Bocusse, Robuchon y... ¿quién más?

Para mí el gran chef francés es Michel Guérard, ha tenido muchísimo peso en la escritura y en la modernización de la cocina francesa, incluso más que Bocusse, del que era muy amigo y que fue el conservador de la gran tradición culinaria francesa. Pero Michel Guérard fue un inventor, innovó, llevó a la cocina francesa a otros niveles. Rebuchon es diferente porque fue un genio, pero era alguien muy autoritario y creo que era muy inspirador estar en su cocina, y a la vez muy difícil.

Se fue de casa a los 17 años con el sueño de ser reportera y al final ha sido una comunicadora, pero culinaria. ¿Repetiría la experiencia de marcharse tan joven?

Bueno, me fui de viaje no es que me fuese de mi casa. Pero, es cierto que era bastante joven, tenía muchas ganas de viajar y era muy solitaria. Sobre todo, no esperé a que alguien se uniese a mí para hacer esos viajes, quería hacerlos sola y, de hecho, nadie quería viajar conmigo.

Me marché a Katmandú, y luego durante tres meses recorrí Nepal, atravesé toda la India, Sri Lanka y, al año siguiente, hice un viaje del mismo tiempo a Cuba, viví en casas, era una época de una gran crisis en la que huían en pateras. Fue mi modo de vida, el viajar, y llegué a ir hasta unas diez veces a la India. Hoy tengo un oficio, marido, hijos, que hacen ese tipo de viaje bastante más difícil.

Reconoce que empezó a cocinar a los 21 años gracias a un novio gourmet. ¿Fue el mejor regalo que le pudo hacer, el amor por la gastronomía?

No, creo que habría llegado a la gastronomía igual porque lo llevaba en mí. Pero es verdad que fue un acelerador.

Desde entonces tiene 2.615 recetas en su archivo personal. Si hubiese que ponerle precio, ¿cuánto valen?

No sabría ponerle, las dejo todas las semanas en mi magacín, es cierto que es de pago, pero nunca he cultivado el secreto de mis recetas, al contrario creo que se deben deben compartir. No tienen precio, pero sí tienen valor.

"En casa del herrero, cuchillo de palo". Después de un día de grabaciones, llega a casa y come cualquier cosa o se pone a cocinar.

No, de hecho, cuando vuelvo de los rodajes llevo todo el día comiendo así que no puedo comer. A menudo hacemos comidas que terminan a las cuatro y media de la tarde y no somos españoles. A la vuelta de los rodajes me como un yogur o una sopa como mucho. ¡No sé cómo hacéis los españoles para ir a cenar a las diez de la noche! Para mí es un calvario.

En este libro hay recetas de Líbano, Inglaterra, Estados Unidos, Tailandia, Vietnam, Grecia y sobre todo, Francia e Italia. Pero de España solo he visto el Pastel vasco de cereza. Una entre 150, ¿no le interesa la cocina española?

No, la verdad es que no he reflexionado en las nacionalidades, pero son recetas inspiradas por esos países y, en ese sentido, hay muchos productos españoles: está el pimentón, el chorizo... Recetas que además se inspiran en la cocina española, como el escabeche, y además en un libro anterior había hecho un pastel que me lo inspiró un rodaje en Toledo, con naranja, azafrán, almendra y aceite de oliva. En este libro, Las recetas de Julie, hay una crema de miel y azafrán que podría ser perfectamente española. Desde luego, está en mi mente, pero efectivamente estoy menos familiarizada con la cocina española que con la italiana.

¿Hay algún plato o ingrediente que se le resista?

Hay productos que, desde luego, tengo más costumbre de cocinar que otros. No tengo aprensión por nada, creo que podría cocinar todo, a parte de lo que no me gusta, por ejemplo, los callos.

Un francés no es nadie si no tiene en la nevera...

Mantequilla.

"No he ido nunca a Galicia y es algo que tengo pendiente. Me han dicho que se come muy bien, con unos pescados espectaculares, de los mejores de Europa, y mariscos"

Es una grandísima viajera. ¿Ha estado alguna vez en Galicia? ¿Conoce algo de la cocina gallega?

No, no he ido a Galicia y lo echo de menos porque me han dicho que se come muy bien, con unos pescados espectaculares, de los mejores de Europa, y marisco. Sí, es algo que tengo pendiente.

Su programa Las recetas de Julie es ya un clásico en La 2 de TVE, y cuenta con una fiel legión de fans. ¿Es consciente?

No, la verdad que es que no los sabía, pero me di cuenta viajando, no solo por España, sino por el mundo entero. Los españoles venían a pedirme un selfie, más que los franceses.

Su coche rojo es icónico. ¿Es suyo o forma parte del atrezzo?

Me pertenece al 50% en la productora, pero yo me muevo en coche eléctrico porque el deportivo consume mucha gasolina y emite mucho C02. Más allá del programa, no es el vehículo que utilizo. Y tampoco me permitiría ir discretamente, de incógnito.