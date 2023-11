¿Cómo acabó participando Woody Allen en un cortometraje gallego?

Ganador del Goya al mejor corto de animación 2022 por The Monkey, el director, guionista y productor coruñés Xosé Zapata ha contado con Woody Allen para narrar y coproducir su próximo cortometraje animado sobre el ajedrecista estadounidense Bobby Fischer.

Zapata sabía que Woody Allen muy rara vez ha actuado en un filme que no fuera suyo y solo en una ocasión puso voz a uno animado, Antz (1998), que dio inicio a la factoría Dream Works Animation.

Pero como gran admirador suyo y consciente de que Allen es aficionado al ajedrez, decidió escribir a su mano derecha, Helen Robin. La sorpresa llegó cuando esta le contestó diciendo que el neoyorquino estaba interesado y preguntando por las condiciones. "Me quedé en shock y no respondí durante dos semanas", recuerda.

Cuando Robin le volvió a escribir tuvo que sincerarse y confesar que no tenía muchos recursos. Aun así, Allen no sólo aceptó poner la voz, como Zapata le había pedido, sino que le propuso entrar como coproductor y está supervisando todo el proceso.

Zapata cree que se ha podido sentir en parte identificado con la historia. "Tanto Fischer como Allen fueron niños judíos de Brooklyn que se convirtieron en mitos, creo que ahí está la clave para que dijera que sí", razona el cineasta coruñés.

Sobre su experiencia grabando con Allen, Zapata dice que aún está impactado por su profesionalidad. "Este tipo de profesionales te dan lecciones absolutas simplemente con su actitud; llegó a la grabación sabiéndose el guion de memoria, no tuve que dirigirlo casi, le dije que cambiara lo que quisiera pero él no quiso hacerlo, porque cree que al director hay que respetarlo", dice.

Anécdota en el Fischer-Spassky del Mundial de 1972

Mr. Fischer chair (La silla de Mr. Fischer) será un filme de siete minutos centrado en la anécdota ocurrida en el Mundial de ajedrez de 1972, que enfrentó a Fischer con Boris Spassky.

Los soviéticos acusaron al equipo estadounidense de manipular la silla de Fischer para que perjudicara, a través de radiaciones o sustancias contaminantes, la mente y el rendimiento del campeón del mundo Boris Spassky.

Ante esta grave acusación, la Federación Islandesa de Ajedrez detuvo la competición para proceder a un exhaustivo análisis de la silla.

"Somos un poco como Mariscal y Trueba"

El corto, que espera acabar en diciembre del año que viene, lo realiza su propio estudio, Studio KA–con sede en Bilbao–, y lo codirige junto a su colaborador habitual, el italiano Lorenzo Degl'Innocenti. "Él se encarga de la parte más gráfica y visual y yo del guion y la producción, somos un poco como Mariscal y Trueba", explica.

Está concebido como un primer paso hacia un futuro largometraje sobre la infancia de Bobby Fischer, The Game of the century.